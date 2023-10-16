Uzmanı uyardı: "Kullanılmayan beyin küçülür" Hafızayı geliştirmek için en iyi araç...



"Zihinsel yetenekler edindiriyor"

Kitap okumanın hafızayı geliştiren zihinsel yetenekler de edindirdiğini söyleyen Çevik, "Bir kitabı okurken, olayları takip etmek ve anlamak için anıları canlı tutmamız gereklidir. Hikayenin konusu, karakterlerin isimleri ve kişilikleri, anahtar konuşmalar ve olaylar, devam eden bir hikâyeyi takip etmek ve anlamak için hatırlanması gereken çok sayıda detaydan sadece birkaçıdır.

Bu sürekli pratik, hafızamızın kapasitesini ve yeteneğini artırır. Ayrıca kitap okumak, hayal gücümüzü destekleyerek, hafızamızı da geliştirir. Kitaplarda anlatılan hikâyeler ve karakterler, zihnimizi çalıştırır ve hayal gücümüzü harekete geçirir. Bu süreç sırasında zihnimiz eşsiz ve karmaşık görsel imgeler ve senaryolar oluşturur. Bu imgeler ve senaryoları hatırlamak, hafızayı güçlendiren bir başka yöntemdir" diye konuştu.