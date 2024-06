Uzman uyardı: Kurban etinin yanında mutlaka bunu tüketin!

Sağlıklı bir bayram geçirmek için önerilerde bulunan Doç. Dr. Alıcı, şunlara dikkati çekti:

"Kurban Bayramı'nda kesilen kurban etinin yağsız bölümlerini tercih edin. Et ile birlikte tuz tüketimini de en aza indirgemeye çalışın. Kurban bayramında et tüketimini günde bir porsiyonla sınırlayın. Bayram boyunca her öğün kırmızı et tercih etmeyin. Et tüketirken mutlaka yoğurt veya ayran gibi süt ürünlerini tercih edin. Kavurma ve kırmızı eti öğle yemeğinde tüketmeye özen gösterin. Et ile birlikte yeşillik ve farklı besin gruplarına yer verin.