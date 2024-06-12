Uzman uyardı: Kurban etinin yanında mutlaka bunu tüketin!

Alıcı, hareket etmenin önemine de vurgu yaparak, bayram tatili boyunca her gün düzenli olarak en az bir saat yürüyüş yapılmasını da tavsiye etti.

Kurbanın dalak, böbrek, karaciğer, şırdan ve mumbar gibi sakatat diye tabir edilen organlarının tüketilmemesini tavsiye eden Alıcı, "Bu organlar yoğun kolesterol içeriği nedeniyle kalp hastalarına için büyük risk oluşturuyor. Hastalarımız et tüketmek istiyorlarsa az tuzlu, çok az yağlı ve haşlama olarak tercih etmeliler" dedi.

Alıcı, Kurban Bayramı'nda kesilen kurbanların etinin dinlendirilmeden tüketilmemesi gerektiğini belirterek, "Taze etlerin sindirimi çok zordur. Hazımsızlık yapabilir ve sert olmasından dolayı pişirilmesi zordur. Kurban eti en az 24 saat buzdolabında bekletildikten sonra tüketilmelidir. Özellikle kalp damar hastalarının buna çok dikkat etmelerini öneriyoruz" diye konuştu.