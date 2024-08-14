Uzmanı uyardı: "Sağlığınızı korumada en etkili yol!" Her yıl mutlaka...

Vücudun genel sağlığını değerlendirmek için yapılan bu işlem ile ilgili Özşahin'in, farklı görüşler olsa da dünya üzerinde genellikle 40 yaşına kadar 3 yılda bir ve 40 yaşından sonra da her yıl check up yaptırılması gerektiğini anlattı. Bu işlem, hastanın yaşı, cinsiyeti, sağlık durumu ve ailevi risk faktörlerine göre değişiklik gösterebilir.

40 yaşın altında yapılan check-up ile 40 yaşın üstünde yapılan check-up programlarının tıbbi yoğunluklarının farklı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özşahin, "40 yaşın üzerindeki bir erkekte özellikle kolonoskopi rutin olarak uygulanmaktadır ve her 5 yılda bir tekrarı önerilmektedir ama 40 yaşın altında bir kere yapılıp normal çıktığı taktirde 50 yaşa kadar beklenmesi doğaldır. Ayrıca kadın ve erkeğe göre de değişik test uygulamalarımız vardır. Kadınlarda mamografi ve pap smear dediğimiz özel bölge kanserlerinin taranması ve sigara içen 50 yaş üstü erkeklerde de abdominal aort dediğimiz kalpten çıkan en büyük damardaki bazı parçalanmalar ile ilgili testler ön planda uygulanmaktadır. Check-up programlarında hiçbir zaman elimizde tek bir hastalık veya tek bir sorun olarak karşımıza çıkan bir parametre yoktur. Doğal olarak check-up programlarının sonunda hastanın belki de pek çok yetkin birim tarafından takip ve tedavi altına alınması gerekmektedir." diye konuştu.

SAĞLIĞINIZI ÖNCELİKLENDİRİN

Check-upın birçok hastalığın henüz belirti vermeden erken dönemde tespit edilebilmesine imkan sağlamasından dolayı çok önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Özşahin, "Özellikle kanser, diyabet, hipertansiyon, kalp-damar hastalıkları gibi ciddi rahatsızlıklar, erken evrede teşhis edildiğinde tedavi şansı çok daha yüksektir. Check-up, yalnızca mevcut hastalıkları tespit etmekle kalmaz, aynı zamanda potansiyel risk faktörlerini de ortaya çıkarır. Bu risk faktörlerine karşı alınacak önlemler sayesinde, gelecekte oluşabilecek hastalıkların önüne geçilebilir. Ayrıca test sonuçlarına göre, kişiye özel sağlık önerileri sunulabilir. Beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesi, egzersiz planlaması, sigara ve alkol tüketiminin kontrol altına alınması gibi yaşam tarzı değişiklikleri, sağlığın korunmasında ve hastalıkların önlenmesinde kritik rol oynar" dedi.



Özşahin, düzenli check-up yaptırmanın, sağlığı korumanın ve gelecekte karşılaşılacak sağlık sorunlarını önlemenin en etkili yollarından biri olduğunu belirterek, "Unutmayın, sağlık ihmale gelmez. Sağlığınıza önem verin, check-up kontrollerinizi düzenli olarak yaptırın ve daha uzun, daha sağlıklı bir yaşamın kapılarını aralayın. Sağlığınızı ihmal etmeyin, check-up randevunuzu en kısa sürede alarak, kendinize bir iyilik yapın" ifadelerini kullandı.