Uzmanı uyardı: Yaşlılık hastalığı olarak biliniyor fakat çocuklar da çok görülüyor!

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ali Hakim, göz probleminin çocuğun gelişimini, okul başarısını ve sosyal hayatını olumsuz yönde etkileyebileceğini belirterek, görme kusurlarının erken teşhisinin tedaviye daha hızlı cevap vermesi nedeniyle çok önemli olduğunu ifade etti. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ali Hakim, göz probleminin çocuğun gelişimini, okul başarısını ve sosyal hayatını olumsuz yönde etkileyebileceğine dikkat çekerek, çocuklarda göz muayenesinin ihmal edilmemesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Çocuklarda en sık görülen göz hastalıklarının kırma kusurları ve şaşılık olduğunu belirten Op. Dr. Hakim, şu bilgileri verdi:



"Çocukluk döneminde gözle ilgili olan problemlerin başında miyop, hipermetrop veya astigmat olarak adlandırılan kırma kusurları gelir. Görme kusurlarının bir kısmı kalıtsal olmakla birlikte hipermetropi doğuştan, miyopi ise çoğunlukla okul çağında ortaya çıkar. Özellikle sonradan ve yavaş bir şekilde ilerleyen uzak görmenin bozulmasını belirti de vermediği için çocukların fark etmesi de çok zor olur. Dikkat eksikliği, ders çalışmak istememek, yorgunluk, okumayı geç öğrenme, algı bozukluğu ve davranış bozuklukları görme bozukluğundan kaynaklanabilir. Çocuğunuz gözlerini çok sık kırpması, ışıktan rahatsız olması, okuma yazma esnasında deftere ve kitaba çok yakından bakması ve gözlerini kaşıması göz sağlığı ile ilgili problemlere işaret eder.