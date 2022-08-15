Uzmanın uyarı: Çocuklarla vakit geçirirken bunlara dikkat!

Uzman Klinik Psikolog Fatma Büşra Kaya "Kışın yoğun eğitim temposunun ardından çocukların eğlenmeleri, gönüllerince zaman geçirip kafalarını boşaltmaları, zihinlerini ve bedenlerini dinlendirip yenilemeleri oldukça değerli. Ancak çocukların okula gitmemesi ve evde geçirilen zamanın artması, hele de okulların açılmasının yaklaşması ile yeni bir rutin oluşuyor. Ebeveyn ve çocuk arasında, geçirilen zamanın değerlendirilmesi açısından çekişmeler başlayabiliyor. Okulların açılmasına bir ay kalmışken, eğlencenin ve sorumlulukların denge içerisinde olduğu bir yaklaşım modeli benimseyebilirsiniz" diyor. Peki ama nasıl? Uzman Klinik Psikolog Fatma Büşra Kaya, okula geri sayımın başladığı bu son bir ayda, ebeveynlere, ilkokul, ortaokul ve lise çağı çocuklarına doğru yaklaşım yöntemlerini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.