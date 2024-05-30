Uzmanından açıklama: "Bu saatte dışarı çıkmayın! Depresyonu tetikliyor..."

Mevsim geçişleri, neden olduğu birçok hastalığın yanı sıra ruh sağlığını da olumsuz şekilde etkileyebiliyor. Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu ve Doç. Dr. Taha Can Tuman, mevsim geçişlerinde yaşanan hastalıklardan korunmak için önemli tavsiyelerde bulundu. Bu dönemleri hem fiziksel hem de ruhsal olarak sağlıklı atlatmak için dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

İHA Giriş Tarihi: 30.05.2024 10:04 PAYLAŞ ABONE OL

Bahar mevsiminden yaz aylarına geçişin yaşandığı şu günlerde hastalıklar da artış gösterdi. Kas ağrıları, gribal enfeksiyonlar ve alerjilerin arttığı mevsim geçişlerinde, hastalıklardan korunmak için uykudan, beslenmeye, giyimden sosyal faktörlere kadar birçok önlem almak gerekiyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, mevsim geçişlerinde nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair bilgi verdi.



MEVSİM GEÇİŞLERİ EN ÇOK KİMLERİ ETKİLER

Mevsim geçişlerinden en çok etkilenecek kişileri belirten Akkoyunlu, "Özellikle gençlerde uykusuzluk problemi biraz daha ön plandadır. KOAH, astım gibi kronik akciğer ve kronik kalp rahatsızlığı olanların enfeksiyondan ciddi anlamda korunması gerekiyor. Çünkü bazen ölümcül olabiliyor ve hastalık ağır seyredebiliyor. Yine alerjisi, kronik akciğer hastalığı olanlarda polenlerden toz taşımından etkilenmek daha fazla görülür. Gribal etkenler de daha çok çocuklarda meydana geliyor. Kreş ve okuldan daha fazla alıyorlar ve ebeveynler de risk altında. Onların da daha fazla korunması gerekiyor" dedi.