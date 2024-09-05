Uzmanından endişeli ailelere uyarı! "Okula başlama sürecinde çocuklara böyle yaklaşın..."

Uzun bir yaz tatili sonrası okul zilinin çalmasına oldukça az bir zaman kaldı. Rabia Bağcı, yaz tatili sonrasında çocuklarda kaygı ve endişe duygularının olabileceğini ifade ederek ailelerin de aynı şekilde bu duyguları yaşadıklarını anlattı. Bağcı, okul sürecini sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmek adına önerilerde bulundu.





SORULARA AÇIK VE NET BİR ŞEKİLDE KISA AÇIKLAMALAR YAPMAMIZ GEREKİR

Çocukların aileden sonraki ilk sosyal ortamının okul olduğunu söyleyen Psikolog Bağcı, "Çocuklar ebeveynleriyle beraber kendilerini bir güven ortamında hisseder. Bu güven ortamının aynısını ilk sosyal ortamında yani okulunda yaşamak ister. Bunlara da uyumu kolaylaştırabilmek adına okula ilk başlayan çocuklarımızda aşinalığı sağlayabilmek için çocukların sorularına cevap vermek son derece önemli. Okul ne demek, neden okula gidiyorum gibi sorulara açık ve net bir şekilde kısa açıklamalar yapmamız gerekir. Çocuk bilgilendiği zaman daha güvende hissedebilir. Bundan dolayı pozitif konuşmaları artırmalı ve gün içerisinde o okuldayken ebeveynleri neler yaptıkları hakkında, ne faaliyette bulundukları hakkında çocuğa net bilgiler sunmalıdır. Çocuk okul süresinde velinin ne yaptığının bilincinde olursa eğer ne zaman geleceğini bilirse çocuk için kaygıyı daha azaltıcı olacaktır. İlk 1 ay içerisinde çocuğun yemek yeme, tuvalet alışkanlığı konusunda ya da uyum problemiyle alakalı çocuğa baskı yapmamamız gerekmektedir. Çünkü bu uyum sürecinde olumsuz sonuçlar da doğurabileceğini aklımızdan çıkarmamamız gerekir. Bu bilinçle yaklaşmalıyız. Ebeveynler okul veya öğretmenle alakalı kaygıları, çocuklarına karşı başarıları hakkında kaygılarını çocukların yanında konuşmamalıdır. Bunları ayrı bir şekilde karşılıklı ilişki kurarak eşler birbirleriyle konuşmalı ve ifade etmeli. Sorunları, kaygıları kendi giderebilir, psikologlara başvurabilir ve okul psikologlarına başvurabilirler" şeklinde konuştu.





ÇOCUKLARIN AÇIK İLETİŞİMDE OLDUĞUNU BİLEREK YAKLAŞIRLAR VE KENDİLERİNİ DAHA İYİ İFADE EDEBİLİR

Çocukların ders konusunda ve okulda yaşanan sorunlara da velilerin iletişim halinde olmasının gerektiğinin altını çizen Psikolog Bağcı, "Sorgulayıcı olmadan bunu anlayabilmek adına, endişelerini korkularını anlayabilmek adına bir yaklaşım sergilemelidirler. Sorgulayıcı derken; ne yaptın, ne oldu, ne dedi gibi değil. Bugün okulda nasıl vakit geçirdin, okulda seni rahatsız eden bir durum oldu mu ya da seni mutlu hissettiren an oldu mu bu gibi sorular sorulabilir. Bu şekilde okula başlarken de veliler sorgulayıcı olmadan sohbet içerisinde bir iletişim kurarak devam ederlerse çocukları da onlara karşı yargılanmayacağını bilerek açık paylaşım, açık iletişimde olduğunu bilerek yaklaşırlar ve kendilerini daha iyi ifade edebilirler. Bu konuda ebeveynler tutarlı olmalıdırlar. Her çocuk özeldir hepsinin bireysel özellikleri vardır. Bu özellikler doğrultusunda kendilerini gerçekleştirebilmelerine ailelerin izin vermesi gerekir. Bu çerçevede çocukları kıyaslamaktan kaçınmalı, başka arkadaşlarını veya yakınlarını, kuzenlerini örnek olarak göstermekten kaçınmalıyız. Bu ona değersiz kendini kötü hissettirecektir, başarısız hissettirecektir. Bu durumda okula karşı ve derse karşı bir soğumayla olumsuz duygular beslemesine neden olacaktır" diye konuştu.