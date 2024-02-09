Uzmanından "Kalp krizi vakalarında AB birincisiyiz" değerlendirmesi

Esen, özellikle Omicron varyantının 25-45 arası yaş grubu kalp krizi vakalarında hızlı bir artışa sebebiyet verdiğinin ve virüs parçacıklarının damar duvarlarında patolojik sorunlara neden olduğunun altını çizerek, "Bu durumun Kovid 19'un geçirilmesini takip eden günlerde oluştuğu tespit edildi. Damar hastalığına sebebiyet vermesi nedeniyle artık hastalara 'Kovid geçirdiniz mi?" diye sorarak tedaviye başlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Virüsten kaynaklı kalp damar sorunlarıyla karşı karşıya olduğumuzu hatırlatan Esen, "Zannedildiğinin aksine aşı kaynaklı değil. 'Gelecek 10 yılda ne olacak?' tam olarak bilememekle birlikte bir kalp hastalığı pandemisi görüleceğini öngörüyoruz." dedi.