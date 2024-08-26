Uzmanından kanser için erken tanı uyarısı! Meğer ilk belirtisi...

"Evre 4 boyutta geldi, halbuki kitlenin olduğunu biliyor" Kişilerin şikayetlerini önemsemesi gerektiğini belirten Op. Dr. Sayır, "Obezite meme kanserlerinde en önemli faktörlerden birisidir. Kolerektal, kalın bağırsak kanserlerinin nedenlerinden biri de obezite, uzak durulması gerekir. Semptom olduğu zaman daha erken gelmeli, beklememeli. Mesela anal bölgesinde kanaması olan bir insan kabızlık, karında şişkinlik eşlik ediyor, ailesinde kanser öyküsü varsa bir uzmana daha erken başvurması gerekmekte ve taramaların daha erken yapılması gerekmektedir. Daha bir hafta önce ameliyat ettiğim bir hasta, kalın bağırsak tümörü farkında varmamış, karında ara ara şişkinlik şikayetleriyle gelmiş. En son artık o tümör kalın bağırsağı tamamen tıkamış, yukarı kısmında da şiddetli bir genişlemeye yol açmış. En son da bağırsak delinmiş."

"Bu hasta kabızlık, makattan kanama gibi şikayetleri hissettiği zamanlar ki şikayetleri oluyormuş, gelmemiş. Olduğu zaman erken gelseydi ameliyat belki bu kadar agresif olmazdı. Memeyle ilgili, hastanın biri zorla getirdiler, gelmek istemiyormuş, göğsündeki kitle artık baya dışarı doğru büyümüş. Geldiğinde yaptığımız tetkiklerde hem lenf bezlerine hem kemiklere metastatik geldi. Artık bizim yapabileceğimiz bir şeyden önce onkolojinin bakması lazım."