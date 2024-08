Uzmanından kanser için erken tanı uyarısı! Meğer ilk belirtisi...

"Evre 4 boyutta geldi, halbuki bu hasta memesinde kitlenin olduğunu önceden biliyormuş. Küçük bir lezyonmuş önceden gelseydi bir ultrason, mamografi gerekirse biyopsi sonucuyla tanıyı erken koysaydık gerekli cerrahi ve onkolojik tedavisi yapılmış olsaydı belki de kür olurdu ki böyle çok sayıda hastamız var. Her kadının düzenli olarak 20 yaşından itibaren memesini sürekli muayene etmesi gerekiyor. Herhangi bir lezyon ile karşılaşıyorsa mutlaka bir uzmana başvurması gerekmektedir. 40 yaşından sonra her kadının yılda bir mutlaka mamografi yılda bir ultrasonla periyodik aralıklarla kontrole gelmesi lazım. Utanılacak bir şey yok, yoksa kanser çok daha farklı ileri bir boyuta gelebiliyor. Meme kanseri, kadınlarda her 10 kişiden birinde yaşamı boyunca görülebilme ihtimali olan bir kanser türüdür." şeklinde konuştu.