Uzmanından lokantalarda ’baharatlık’ uyarısı

Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, kış aylarının gelmesiyle insanların kapalı ortamlara girdiğini ve bundan dolayı daha fazla vaka ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Toker, "Maalesef 2 yıla yakın bir süredir Covid-19 pandemisi ile uğraşıyoruz. Vaka sayıları yaz döneminde düşse bile kışın kapalı ortamlar nedeniyle daha fazla vaka ile karşı karşıyayız. Özellikle sosyal ilişkilerin artması ve bu dönemde ekonomik sıkıntılardan dolayı kısıtlamaların eskisi kadar uygulanamamasından dolayı bu kışta zor bir süreç gibi geçireceğiz gibi duruyor. Kısıtlama değil ama kişilerin kendi tedbirleri geçerli. Yani maske, mesafe ve hijyen kapalı ortamların sık havalandırılması diyoruz ama bunun yanı sıra kullandığımız sosyal ortamlardaki ortak eşyalar, özellikle market, restoran ve AVM gibi sık gidilen mekanlarda kişilerin daha dikkatli olması gerekiyor" diye konuştu.