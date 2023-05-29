Uzmanından öğrencilere uyarı: Sınavlara sabahlayarak hazırlanmak doğru değil

17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek YKS için geri sayım başladı. Sınava bir aydan kısa bir süre kalması sebebiyle öğrenciler son hazırlıklarını hızla tamamlaya çalışıyor. Ögr. Gör Barış Tuncer de bu süreçte dikkat edilmesi gereken konulara dikkat çekti.

"Sınava az bir zaman kaldığını düşünerek sizi rahatlatan etkinliklerden vazgeçmeyin" Öğrencilerin kendilerini motive etmesi gerektiğini aktaran Tuncer, "Üniversite sınavına hazırlanma amacınızın ve sınavın sizin için anlamının ne olduğunu sık sık kendinize hatırlatın. Sizi rahatlatan faaliyetlere mutlaka zaman ayırın. Sınava az bir zaman kaldığını düşünerek sizi rahatlatan, gevşeten etkinliklerden vazgeçmeyin. Bu etkinlikler özellikle kaygı ve stresin azaltılması konusunda size yardımcı olacaktır ancak sakatlanmanıza yol açacak, ağır egzersizlerden kaçının" dedi.



"Çay ve kahve tüketimini azaltın"

Sınavlara hazırlanırken tüketilen besinlerin de önemli olduğuna vurgu yapan Tuncer, bu dönemde öğrencilerin yağlı, tuzlu ve şekerli besinleri tüketmeyi azaltarak, meyve ve sebze tüketimine ağırlık vermeleri gerektiğini belirtti. Ayrıca öğrencilerin kafein içeren kaygı düzeyini artıran, uyku düzenini bozan çay, kahve, kola gibi içecekleri daha az tüketmesi gerekiyor.

Her sabah güne mutlaka kahvaltı ile başlanılmasını gerektiğini belirten Tuncer, sınav günü kahvaltıda tüketilenden farklı bir yiyecek yenmemesi gerektiği hatırlatmasında bulundu.



"Gece geç saatlerde kadar ders çalışmak veriminizi düşürür"

Sınava az bir süre kala sanılanın aksine sabahlamanın doğru olmadığının altını çizen Tuncer, "Yeterli ve düzenli uykuya büyük özen gösterin. Sınav günü saat kaçta kalkacaksanız şimdiden kendinizi bu saatte kalkmaya alıştırın. Günde 9 saatten fazla, 8 saatten az uyumayın. Gece geç saatlerde kadar ders çalışmak veriminizi düşürür. Bu süreçte çok katı, uygulamakta zorlanacağınız ders çalışma programları yapmayın. Programa uyamadığınızda motivasyonunuz düşebilir, çalışma isteğiniz azalabilir. 45-50 dakika ders çalışmak ve 10 dakika ara vermek ders başarısı için ideal bir yöntemdir. Bu süreçte sosyal ilişkilerin sürdürülmesi de oldukça önemli" şeklinde konuştu.

Stres altındayken, kaygılıyken destek ve yardımcı olan, rahatlatan insanlarla vakit geçirmenin kaygıyı azaltacağını söyleyen Tuncer, sürekli sınavdan bahseden, özellikle sınav hakkında olumsuz konuşan insanlarla da sohbete ara verilmesi gerektiği uyarısında bulundu.