Uzmanından okul döneminde çocuklar için "60 dakika hareket" uyarısı!



TENEFÜSLER HAREKET İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT

Okulların doğru planlandığında çocukların günlük fiziksel aktivitesine önemli katkı sağlayabileceğine değinen Heybet, teneffüslerin, beden eğitimi derslerinin, okul bahçesindeki oyunların, sınıflar arasındaki hareketin ve uygun şartlarda okula yürüyerek gidip gelmenin bu açıdan önemli olduğunu söyledi.

Teneffüslerin yalnızca derslere verilen bir ara olarak görülmemesi gerektiğine dikkat çeken Heybet, şöyle devam etti:

"Yapılan araştırmalarda ilkokul çocuklarının yalnızca teneffüslerde bile gün içerisinde yaklaşık 10-12 dakikalık hareketli aktivite yapabildiği gösteriliyor. Bu süre tek başına kısa görünebilir ancak gün boyunca biriken bütün hareketler birlikte değerlendirildiğinde önemli bir katkı oluşturuyor. Teneffüsler çocukların hareket etmesi, oyun oynaması ve sosyal etkileşim kurması için önemli fırsatlardır."

Okul bahçelerinin çocukların güvenli şekilde koşabileceği ve oyun oynayabileceği biçimde düzenlenmesinin de hareketi desteklediğini belirten Heybet, çocukların sürekli "koşma, oynama, otur" şeklinde kısıtlandığı bir ortam yerine güvenli hareketin teşvik edilmesinin daha yararlı olabileceğini söyledi.



KISA HAREKET MOLALARI DİKKATİ DESTEKLEYEBİLİR

Son yıllarda ders sırasında yapılan kısa hareket molalarının da bilimsel araştırmaların konusu olduğunu belirten Heybet, çocukların uzun süre aynı pozisyonda oturması yerine derslerin arasına birkaç dakikalık ayağa kalkma, gerinme, yürüme veya basit hareketlerin eklenebileceğini ifade etti.

Ağustos 2026'da yayımlanan ve çocuklar üzerinde gerçekleştirilen çok sayıda araştırmanın sonuçlarını birlikte değerlendiren güncel bir çalışmaya işaret eden Heybet, "Bulgular, ders içerisine yerleştirilen kısa hareket molalarının çocukların dikkatini ve bazı zihinsel becerilerini destekleyebileceğini gösteriyor. Özellikle yaklaşık 5-15 dakika süren kısa hareket etkinlikleri olumlu sonuçlarla ilişkilendiriliyor. Ancak her çocuk ve her sınıf için kesin bir süre belirlemek henüz mümkün değil" dedi.