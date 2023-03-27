Uzmanından "oruç ve açlık en iyi şifa aracıdır" açıklaması

İç Hastalıkları ve Fonksiyonel Tıp Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Taşkıran, oruç ve açlığın en iyi detoks yöntemi ve şifa aracı olduğunu belirtti.

AA Giriş Tarihi: 27.03.2023 15:12 PAYLAŞ ABONE OL

Hastane açıklamasında görüşlerine yer verilen Hüseyin Taşkıran, "Plutarkhos'un 'İlaç kullanmak yerine, bir gün oruç tutun.', Paracelsus'un, 'Oruç en büyük çaredir, içinizdeki doktordur' sözleri orucun faydalarını açıklamaktadır. Oruç tutanların çoğu bunu isteyerek yapar. Bazen de istemeden mecbur kalabilirler. Örneğin, bir kişi hasta olduğunda, vücut o kişiyi oruca zorlayabilir. En son ne zaman grip veya bağırsak hastalığı gibi bir enfeksiyon geçirdiğinizi düşünün. İştah kesilir ve yemek istemezsiniz. Bir hastalık veya yaralanma sırasında iştah kaybı, vücudun onarım mekanizmaları tam güçle çalışırken mevcut patojen mikroplar açlıktan ölürken, vücudun sağlığı yeniden kazanmasına yardımcı olmak için dengeyi yeniden sağlama girişimidir." ifadelerini kullandı.

Çoğu durumda orucun, manevi nedenlerle, ruhu arındırmak, daha yüksek bir varlık durumuna veya farkındalığa ulaşmak amacıyla tutulduğunu aktaran Taşkıran, şunları kaydetti: "Son zamanlarda bilim bize orucun aslında beden için olduğu kadar zihin için de faydaları olduğunu göstermiştir. Oruç tutmanın tersi olan aşırı yemenin zihin üzerinde köreltici bir etkisi vardır. Ayrıca, son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar, açlık dönemlerinde ortaya çıkan kalori kısıtlamasının kilo vermeye yardımcı olabileceğini göstermiştir. Bilimsel araştırmalara göre, bel çevresini küçültmenin ötesinde, oruç tutmak ve kalori kısıtlaması da kişinin ömrünü uzatmaya yardımcı olabilir. Bilim adamlarına göre bu, SIRT1 ve SIRT2 genlerinin aktivasyonu nedeniyle oluşur. Bu genler, yaşlanma sürecini yavaşlatan proteinler üretir.