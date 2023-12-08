Uzmanından uyarı: Hamilelikte bu hastalıklara dikkat! Özellikle ilk 3 ayda...

Havaların soğuması ile birlikte gribal enfeksiyonlarda artış yaşanıyor. Risk grubunda yer alan hamileler ise gribal enfeksiyonları ağır geçirebiliyor, bazı hamilelerde zatürre gelişebiliyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, gribal enfeksiyonları önlemek için grip aşısını tüm gebelerin yaptırması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Buyru, ayrıca başka enfeksiyonlara karşı da hamilelerin aşılanması gerektiğini belirtti.





"Doğumdan sonra bebeğin bir süre korunmasına da yardımcı olabiliyor"

Gebeler için grip aşısını yaptırması gerektiğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, "Daha uzun sürüyor ve tedavisi daha zor olabilir. Bu durum hem anneyi bebeği olumsuz etkileyebiliyor. Özellikle ilk 3 ay içerisinde bebekte organ gelişiminin olduğu dönemde annenin geçirdiği enfeksiyonlar ve yüksek ateş, birtakım problemlere yol açabiliyor. Hatta gebelik kayıpları ile sonuçlanabiliyor. O nedenle gribal enfeksiyonlara karşı önlem almak gerekir. Örneğin gribal enfeksiyonlar gebelerde zatürreye kadar, hatta bebeğin ya da annenin kaybına kadar olumsuz sonuçlara yol açabiliyor. Bunu önlemek için gebeliğin her döneminde grip aşısının tüm gebelere yapılmasını öneriyoruz. Bu hastalığın ya hafif seyretmesini ya da hastalığın hiç bulaşmamasını sağlıyor. Hatta doğumdan sonra bebeğin bir süre korunmasına da yardımcı olabiliyor" dedi.





"Hamileler kapalı ortamları sık sık havalandırmalı"

Prof. Dr. Faruk Buyru, hamilelerin bulunduğu ortamların sık sık havalandırılması gerektiğini söyleyerek "Kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak durması veya kapıyı, pencereyi açıp odaya temiz hava girmesini sağlaması, maske kullanması, hastalığı olan kişilerden mümkün olduğu kadar uzak durması önerilebilecek şeyler. Ayrıca el hijyenine dikkat etmesi de çok önemli'' ifadelerini kullandı.





"Gebelik öncesi ve gebelikte uygulanabilecek aşıların yapılması önemli"

Gebelerin başka enfeksiyonlara karşı da aşılanması gerektiğini dile getiren Buyru,"Anne adayının bağışıklık durumunu araştırıp gebelik öncesi ve gebelikte uygulanabilecek aşıların yapılması önemli. Örneğin kızamıkçık ve hepatit aşısı mutlaka gebelikten önce yapılmalı. Hepatit aşısı gebelikte de yapılabilir ama kızamıkçık canlı virüs aşısı olduğu için gebe kalmadan yapılması gerekir. Aşıdan en erken iki ay sonra annenin gebe kalmasına izin vermek daha doğru olur. Tetanos aşısı gebelikte yapılabilir. Tetanos- boğmaca şeklinde karma aşı gebeliğin beşinci, altıncı ayından itibaren yapılıyor" şeklinde konuştu.





"Viral enfeksiyonlar ve yüksek ateş durumunda bebeği olumsuz etkileyebiliyor"

Yapılan araştırmaların gebelikte viral enfeksiyonların bebekte otizm nedeni olabileceğini kaydeden Prof. Dr. Faruk Buyru, "Özellikle anne adayının gebeliğin ilk üç ayında geçirdiği enfeksiyonlar bebeği olumsuz etkileyebilir. Birtakım anomalilere neden olabilir bebekte. Örneğin bu enfeksiyonlar sonucu sinir sistemiyle ilgili, kalp kapaklarıyla ilgili birtakım olumsuzluklar ortaya çıkabilir. Çünkü ilk üç ayda organ ve sistem gelişimi var. Eğer enfeksiyon plasenta yoluyla bebeği de etkilerse bu bebekte hem anomalilere bebeğin kaybına kadar varan olumsuz sonuçlara yol açabilir. Epeyce fazla bir hasta grubunda geriye dönük araştırma yapılmış ve bu bebekler 40 yaşına kadar izlendiğinde gebelik esnasında viral enfeksiyon geçirenlerin bebeklerinde beyin gelişimiyle ilgili özellikle otizm spektrumuyla ilgili birtakım hastalıkların daha sık görüldüğüne ilişkin kanıtlar elde edilmiş. Beyinle ilgili hem sinir sistemiyle ilgili hem diğer organ ve sistemleri özellikle viral enfeksiyonlar ve yüksek ateş durumunda bebeği olumsuz etkileyebiliyor" dedi.