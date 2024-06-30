Uzmanından uyarı: Son 10 yılda 7 kat arttı! Ölüme neden olabiliyor...

TEDAVİ EDİLMEZSE, ANAFİLAKTİK ŞOK ADI VERİLEN HAYATİ TEHLİKELİ BİR DURUM GELİŞEBİLİR

Prof. Dr. Nacaroğlu, anafilaktik şok tedavi edilmediğinde hayatı tehdit edebileceğine dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Anafilaksi, vücudun aşırı ve hızlı bir şekilde bir alerjene (genellikle yiyecek, ilaç, böcek sokması gibi) aşırı tepki göstermesi sonucu ortaya çıkar. Bu durumda, bağışıklık sistemi hızla histamin ve diğer kimyasallar salgılar, kan basıncı düşebilir, solunum güçlüğü, boğaz şişmesi, dudak veya yüzde şişlik, mide bulantısı ve kusma gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Anafilaksi acil bir tıbbi durumdur ve hemen tedavi edilmelidir. Eğer tedavi edilmezse, anafilaktik şok adı verilen hayati tehlikeli bir durum gelişebilir. Son yıllardan artan besin alerjileri nedeni ile çocuklarda anafilaksi riski daha önemli olabilir. Bu nedenle, okullar ve diğer eğitim kurumları, öğrencilerin sağlığını desteklemek amacıyla adrenalin otoenjektörlerini bulundurmalıdırlar. Öğretmenler, okul hemşireleri veya diğer sağlık görevlileri, adrenalin otoenjektörünün kullanımı ve acil durumlarda müdahale eğitimi almış olmalıdır. Ayrıca bazı halka açık alanlarda ve tesislerde, özellikle alerjen maruziyetinin yüksek olduğu yerlerde adrenalin otoenjektörleri bulunabilir. Örneğin, restoranlar, oteller, alışveriş merkezleri, spor salonları, stadyumlar veya konser mekanları gibi yerlerde acil durumlara karşı hazırlıklı olmak için adrenalin otoenjektörlerinin bulundurulması önerilebilir."