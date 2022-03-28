Uzmanlar açıkladı: Sık sık hasta olanlar bu 6 sinyale dikkat!

ÇOK SIK KABIZ OLMAK Kabızlığın birçok nedeni olsa da, çoğu insan yeterince lif almıyor, bu da kabızlığa yol açabilir ve daha da durumu kötüleştirebilir. Lif; meyve, sebze, fasulye ve kepekli tahıllarda bulunur. Yeterince lif almadığınızı düşünüyorsanız, Iaboni gaz ve şişkinlik gibi hoş olmayan durumlarla karşılaşmamak için öğününüze lif açısından zengin yiyecekler ekleyebilirsiniz. Sabahları yoğurt ile mısır gevreğini karıştırarak ya da bir sebze yemeği yiyerek bu sorunun önüne geçebilirsiniz.

BİTKİN VE YORGUN HİSSETTİRİYOR Üzerinizde hiç bitmeyen bir halsizlik var ise bunun sebebi sağlıksız beslenmenizden kaynaklı olabilir. Uzmanlar, kan şekerinizin düşük olma ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyor. Bunu önlemek için, her üç ila dört saatte bir şeyler yemeyi ve her öğüne mutlaka protein ile karbonhidrat eklememizi tavsiye diyor. Badem, havuç, elma yumurtalı ve tam tahıllı tostlar bu konuda yardımcı olabilir. Eğer düzenli ve sağlıklı yemek yemek yardımcı olmazsa doktora başvurmakta fayda var.