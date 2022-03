Uzmanlar açıkladı: Sık sık hasta olanlar bu 6 sinyale dikkat!

SIK SIK HASTA OLMAK

Sürekli soğuk algınlığına ve virüslere yakalanıyorsanız, yetersiz beslenmenin başlıca sebepleri arasında yer alıyor. Uzmanlar; işlenmiş gıdaları hayatınızdan çıkararak daha fazla taze meyve, sebze, kepekli tahıllar, fasulye, balık ve yağsız et yemenizi şiddetle tavsiye ediyor. Bu gıdalar, bağışıklığı güçlendirmek ve antikor oluşumunu uyarmak için; A, C ve E vitaminleri, çinko, selenyum, demir ve folik asit ile yüklüdür. Sağlıklı beslenmek her ne kadar zor olsa da kendi iyiliğimiz için bu zoru başarmalısınız.