Uzmanlar açıkladı: Sık sık hasta olanlar bu 6 sinyale dikkat!

Uzmanlar, yeme alışkanlıklarımızın sağlıksız olduğunu gösteren bazı işaretler olduğunu söylüyor. Bu işaretlere dikkat ederek; sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek için, doğru bir yol oluşturmalıyız. Sağlıklı kalmak için sevdiğiniz yiyeceklerden vazgeçmeniz gerekmiyor sadece; dengeli ve ölçülü olmalı, vücudumuzun bize nasıl işaretler verdiğini dikkate almalıyız. İşte sağlıksız beslendiğinizi gösteren 6 sinyal:
AĞIZ SAĞLIĞINIZ ZAYIFLAR
Ağız sağlığınızın bu işaretlerden biri olduğunu biliyor muydunuz? The Nourished Brain kitabının yazarı Cheryl Mussatto'ya göre; diş eti kanamaları ve çürükler sadece diş fırçalama eksikliğinden değil, aynı zamanda yeme alışkanlıklarımızın iyi olmadığının da işareti olabilir.Şişmiş ve kanayan diş etleri; turunçgiller, domates ve yeşillik gibi C vitamini açısından zengin yiyecekleri yeterince tüketmemek ile ilişkilidir. Bununla birlikte çok fazla şekerli içecek içmek ise iltihaplanmaya sebep oluyor.
YATMADAN ÖNCE YEMEK YEME İSTEĞİNİZ ARTIYOR
Akşam yemeğinden birkaç saat sonra ara sıra biraz atıştırma ihtiyacı duymanız normaldir. Ancak; dengeli bir akşam yemeği yedikten sonra bile, gece geç saatlerde kendinizi sürekli aç hissediyorsanız, bu yeterli kalori almadığınız veya belirli makro besinler için ihtiyaçlarınızı karşılamadığınız anlamına gelebilir. Yapılan araştırmalar; yeterli protein ve lif dahil olmak üzere gün boyunca yeterli miktarda yiyecek yemek , akşam atıştırmalarını kontrol altında tutacağını söylüyor.
ÇOK SIK KABIZ OLMAK
Kabızlığın birçok nedeni olsa da, çoğu insan yeterince lif almıyor, bu da kabızlığa yol açabilir ve daha da durumu kötüleştirebilir. Lif; meyve, sebze, fasulye ve kepekli tahıllarda bulunur. Yeterince lif almadığınızı düşünüyorsanız, Iaboni gaz ve şişkinlik gibi hoş olmayan durumlarla karşılaşmamak için öğününüze lif açısından zengin yiyecekler ekleyebilirsiniz. Sabahları yoğurt ile mısır gevreğini karıştırarak ya da bir sebze yemeği yiyerek bu sorunun önüne geçebilirsiniz.
BİTKİN VE YORGUN HİSSETTİRİYOR
Üzerinizde hiç bitmeyen bir halsizlik var ise bunun sebebi sağlıksız beslenmenizden kaynaklı olabilir. Uzmanlar, kan şekerinizin düşük olma ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyor. Bunu önlemek için, her üç ila dört saatte bir şeyler yemeyi ve her öğüne mutlaka protein ile karbonhidrat eklememizi tavsiye diyor. Badem, havuç, elma yumurtalı ve tam tahıllı tostlar bu konuda yardımcı olabilir. Eğer düzenli ve sağlıklı yemek yemek yardımcı olmazsa doktora başvurmakta fayda var.
KONSANTRE OLAMAZSINIZ
İşinize ve sosyal sohbetlerde odaklanmakta zorluk yaşıyorsanız sağlıksız beslenmenin işareti olabilir. Beyninizin bir omega-3 desteğine ihtiyacı vardır. Omega-3'ler normal beyin fonksiyonu ve gelişimi için hayati önem taşır. Ceviz, keten tohumu ve chia tohumları bu yağ asitleriyle dolu yiyeceklerden sadece birkaçıdır. Bolca tüketmeniz sağlığınız açısından önem taşıyor.
SIK SIK HASTA OLMAK
Sürekli soğuk algınlığına ve virüslere yakalanıyorsanız, yetersiz beslenmenin başlıca sebepleri arasında yer alıyor. Uzmanlar; işlenmiş gıdaları hayatınızdan çıkararak daha fazla taze meyve, sebze, kepekli tahıllar, fasulye, balık ve yağsız et yemenizi şiddetle tavsiye ediyor. Bu gıdalar, bağışıklığı güçlendirmek ve antikor oluşumunu uyarmak için; A, C ve E vitaminleri, çinko, selenyum, demir ve folik asit ile yüklüdür. Sağlıklı beslenmek her ne kadar zor olsa da kendi iyiliğimiz için bu zoru başarmalısınız.