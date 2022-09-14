Uzmanlar açıkladı: Sürekli yorgun hissetmenizin sebebi kanser belirtisi olabilir!

LENFOSİTLER BOZULUYOR

Dr. Ayşen Aydın, lenfomanın vücudun savunma sisteminin önemli parçası olan lenfosit adı verilen hücrelerin kanserleşerek büyüyüp işlevini yapamaz hale gelmesiyle oluştuğunu söyledi. Vücutta bulunan binlerce lenf bezinin enfeksiyon ve hastalıklara karşı direnmeyi sağlayan bağışıklık sisteminin önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Dr. Ayşen Aydın, "Yaşanan enfeksiyonlar sırasında lenf bezleri içlerindeki lenfosit sayısının artması ve şekillerinin değişmesi nedeniyle büyüyor, hastalık sona erdiğinde eski boyutuna geri dönüyor. Lenfoma meydana geldiğinde lenfositler bozuluyor ve durmadan çoğalıyorlar" dedi.



Ayşen Aydın, "Lenfomanın temel olarak iki ana çeşidi vardır; Hodgkin ve Non-Hodgkin Lenfoma. Bunlar patolojik olarak saptanabilecek özel hücre yapılarına göre ayrılır ve farklı şekilde tedavi edilir. Bu nedenle biyopsi ve doku tanısı şarttır. Lenfomanın en sık görülen belirtileri; ağrısız büyüyen ve çoğalan lenf bezleri, sebepsiz ateş, açıklanamayan kilo kaybı, rahatsız edici gece terlemeleri, sürekli yorgunluk, karında şişkinlik ve ağrı ve kaşıntıdır. Lenfoma en sık genç erişkinlerde görülür ve en önemli risk faktörleri; aile öyküsü, EBV, HIV, HHV-8 ve Helikobakter Pilori enfeksiyonları, zirai ilaçlar, ısıtma-soğutma endüstrisinde kullanılan kimyasallar, Sjögren Sendromu, Çölyak Hastalığı, SLE gibi bazı romatolojik hastalıklardır" şeklinde konuştu.