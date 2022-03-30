Uzmanlar "sakın bırakmayın" diyor! Bu vitamin tüm bedeninizi yenileyecek güce sahip

B vitamini çeşitleri birbirinden farklı şekilde listelenerek her birisinin vücuttaki farklı işlerliği olduğu bilimsel olarak ispatlanmıştır. Bu nedenle beslenmenizi yeterli düzeyde vitamin ve minerallerle zenginleştirdiğinizde hem daha sağlıklı bir yaşam hem de daha dinç bir bedene sahip olabilirsiniz. İşte B vitamini çeşitleri ve etkileri…

B1 VİTAMİNİ (TİAMİN)

Karbonhidratların enerji olarak kullanılmasını sağlayan bir çeşit olan tiamin, kas, sinir ve kalp fonksiyonlarının sağlığı için gereklidir. B1 Vitamini eksikliğinde iştahsızlık, kilo kaybı, hafıza problemleri, fiziksel koordinasyon bozukluğu ve yorgunluk görülebilir.

B1 vitaminin en çok bulunduğu besinler; kırmızı et, balık, karaciğer, yumurta, süt, tam tahıllı ürünler, fındık ve ceviz olarak sıralanabilir.

B2 VİTAMİNİ (RİBOFLAVİN)

Bağışıklık sisteminin en iyi destekleyicilerinden biri olan riboflavin, serbest radikallere karşı bir savaşçı olan glutatyonun üretilmesinde görevlidir. Ayrıca protein, karbonhidrat ve yağlar sayesinde enerji üretiminde de etkilidir. B2 Vitamini eksikliği dil, dudak ve yanaklarda yaralar oluşmasına, ciltte akne oluşumuna, halsizliğe, öğrenmede güçlük çekmeye neden olabilir. Ayrıca çocuklarda büyümeyi yavaşlatabilir.

Bu vitaminin en çok bulunduğu besinler; soya fasulyesi, süt ve süt ürünleri, yumurta, kırmızı et, tavuk, böbrek ve karaciğer, kuşkonmaz, kuru baklagiller ve tahıllı gıdalardır.