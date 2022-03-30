Uzmanlar "sakın bırakmayın" diyor! Bu vitamin tüm bedeninizi yenileyecek güce sahip

B vitamini çeşitleri birbirinden farklı şekilde listelenerek her birisinin vücuttaki farklı işlerliği olduğu bilimsel olarak ispatlanmıştır. Bu nedenle beslenmenizi yeterli düzeyde vitamin ve minerallerle zenginleştirdiğinizde hem daha sağlıklı bir yaşam hem de daha dinç bir bedene sahip olabilirsiniz. İşte B vitamini çeşitleri ve etkileri…
B1 VİTAMİNİ (TİAMİN)
Karbonhidratların enerji olarak kullanılmasını sağlayan bir çeşit olan tiamin, kas, sinir ve kalp fonksiyonlarının sağlığı için gereklidir. B1 Vitamini eksikliğinde iştahsızlık, kilo kaybı, hafıza problemleri, fiziksel koordinasyon bozukluğu ve yorgunluk görülebilir.
B1 vitaminin en çok bulunduğu besinler; kırmızı et, balık, karaciğer, yumurta, süt, tam tahıllı ürünler, fındık ve ceviz olarak sıralanabilir.
B2 VİTAMİNİ (RİBOFLAVİN)
Bağışıklık sisteminin en iyi destekleyicilerinden biri olan riboflavin, serbest radikallere karşı bir savaşçı olan glutatyonun üretilmesinde görevlidir. Ayrıca protein, karbonhidrat ve yağlar sayesinde enerji üretiminde de etkilidir. B2 Vitamini eksikliği dil, dudak ve yanaklarda yaralar oluşmasına, ciltte akne oluşumuna, halsizliğe, öğrenmede güçlük çekmeye neden olabilir. Ayrıca çocuklarda büyümeyi yavaşlatabilir.
Bu vitaminin en çok bulunduğu besinler; soya fasulyesi, süt ve süt ürünleri, yumurta, kırmızı et, tavuk, böbrek ve karaciğer, kuşkonmaz, kuru baklagiller ve tahıllı gıdalardır.
B3 VİTAMİNİ (NİASİN)
Sinir ve sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına, besin yıkımı sayesinde oluşan enerjinin ortaya çıkması için enzimlere ve hormonlara yardımcı olan vitamindir. Ayrıca iyi kolesterol düzeyinin dengede olmasını da sağlar. B3 Vitamini eksikliği pellegra hastalığına, yorgunluğa, sindirim, dolaşım ve sinir sisteminde sorunlar yaşanmasına, halsizliğe, baş ağrısına ve baş dönmesine, depresyonun tetiklenmesine neden olabilir.
Kırmızı ve beyaz et, süt ve süt ürünleri, yumurta, mantar, tahıllı gıdalar, muz, mantar B3 Vitamini'nin en çok bulunduğu besinler arasında yer alır.
B5 VİTAMİNİ (PANTOTENİK ASİT)
B5 vitamini, antikor ve alyuvar üretimini destekler. Ayrıca enerji üretiminde etkin rol oynayan bu vitamin, cilt sağlığı için önemlidir. Bu vitaminin eksikliğinde akne, el ve ayaklarda uyuşma, böbrek üstü bezlerinde çalışma sorunları, iştahsızlık, sindirim sistemi sorunları ve baş ağrısı gibi sorunlar ortaya çıkar.
B5 vitaminin bulunduğu besinler arasında yumurta, tavuk ve dana eti, böbrek ve karaciğer, avokado, mantar yer alır.
B7 VİTAMİNİ (BİYOTİN)
Enerji oluşumunun yanı sıra metabolik faaliyetlerde de görev alan B7 Vitamini, cilt, saç ve tırnakların sağlıklı gelişimi için de oldukça önemlidir. Biyotin eksikliği; akne, egzama, saç dökülmesi, tırnak kırılması gibi durumlara yol açabilir.
Biyotin içeren besinlerden bazıları arasında yumurta, karaciğer, böbrek, kuru baklagiller, tahıllı gıdalar, kuruyemişler, avokado, muz ve mantar bulunur.
B9 VİTAMİNİ (FOLİK ASİT)
B9 vitamini folik asit, folasin, folat veya pteroil-L-glutamik asit olarak da bilinir. Bu vitamin yönünden zengin beslenmek, beyinle ilgili ortaya çıkabilecek hasarlardan kaçınmanın en iyi yoludur. B9 vitamini bakliyat, nohut, mercimek, bezelye, ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzeler, tahıllar ve kuru yemişlerde bulunur.
B6 VİTAMİNİ
Piridoksin olarak da bilinen B6 vitamini, suda çözünür. Bu yüzden idrarla sıklıkla atılan bu vitamini yeterli düzeyde almak gerekir. Bu nedenle düzenli olarak B6 vitamini içeren besinler yemek önemlidir. Sardalya, somon, ton balığı, alabalık, ceviz, muz, avokado ve mısır gibi gıdalarda bulunur. Bu vitaminin vücuttaki şekerlerin, yağların ve proteinlerin düzgün çalışması için ve beynin, sinirlerin, cildin ve vücudun diğer birçok bölümünün gelişimi için de gereklidir.
B12 VİTAMİNİ
Kobalamin olarak da bilinen B12 vitamini beyin fonksiyonları açısından en önemli vitaminlerden biridir. Dana karaciğeri, somon, ton balığı, kırmızı et, yağlı peynirler, süt ve yumurta gibi ürünlerde bulunur. B12 vitamini, sinir hücrelerinin ve kırmızı kan hücrelerinin sağlığının korunmasına yardımcı olur. Daha çok ileri yaştaki kişilerde, veganlarda ve vejeteryanlarda görülen bu vitaminin eksikliği hafıza kaybı da dahil olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir.
B12 vitamini seviyesinin azalmasının artan bunama riski ile ilişkili olabileceğini gösteren birçok çalışma vardır. Uzmanlar, B12 vitamininin sağlıklı bir diyetin temel bir parçası olması gerektiğini söylüyor.