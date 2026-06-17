Uzmanlar uyardı: Yazın en masum görünen alışkanlık enfeksiyona davetiye çıkarıyor

Sılay, yaz aylarında yeterli su tüketiminin hayati önem taşıdığını, asitli içeceklerden uzak durulması ve havuz sonrası hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle okul çağındaki çocukların günlük sıvı tüketimine dikkat edilmesi gerekiyor. Havaların ısınmasıyla çocuklarımız daha fazla terliyor ve daha hareketli oluyor. Bu durum sıvı ihtiyacını artırıyor. Okul çağındaki çocuklarımızın günlük sıvı alımını 1,5-2 litre hatta mümkünse daha da üzerinde tutmakta fayda var. Yetersiz sıvı tüketimi, idrar yolu enfeksiyonu riskini artırabiliyor. Bu nedenle su tüketiminin gün içine yayılarak düzenli şekilde yapılması gerekiyor."