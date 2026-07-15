Uzmanlardan anne adaylarına ’sıcak hava’ uyarısı!

Yaz aylarında artan sıcaklıklar ve nem oranı, hamilelik sürecindeki anne adayları için bazı sağlık risklerini beraberinde getiriyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Erkan Aslan, özellikle sıvı kaybı, ödem ve tansiyon değişikliklerine karşı anne adaylarının daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak bilgilendirmelerde bulundu.



Sıcak havalarda terleme nedeniyle vücudun daha fazla sıvı kaybettiğine dikkat çeken Opr. Dr. Erkan Aslan, "Sıcak havalarda terleme ile birlikte vücudun sıvı ihtiyacı arttığından gün boyunca yeterli miktarda su tüketmeye özen gösterilmelidir. Ayrıca ağır ve yağlı yiyecekler yerine hafif, dengeli ve taze besinler tercih edilmeli, sıcak havalarda daha hızlı bozulabilen açıkta beklemiş gıdalardan kaçınılmalıdır. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 11.00-16.00 saatleri arasında mümkün olduğunca dışarı çıkılmamalıdır. Dışarı çıkılması gerektiğinde ise geniş kenarlı şapka, güneş gözlüğü ve yüksek koruma faktörlü güneş kremi kullanılması önerilir. Pamuklu, bol ve terletmeyen kıyafetler tercih etmek de vücut ısısının dengelenmesine yardımcı olur. Doktorunuzun önerdiği hafif yürüyüşler ve egzersizler gebelik döneminde faydalıdır ancak aktivitelerin günün serin saatlerinde yapılmasına dikkat edilmelidir. Yaz aylarında sık görülen ayak ve bacak şişliklerini azaltmak için uzun süre ayakta kalmaktan kaçınılmalı, dinlenirken ayaklar hafif yüksekte tutulmalıdır" şeklinde konuştu.