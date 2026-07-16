Uzmanlardan annelere kritik uyarı: Bebek beslenmesinde sakın bu hatayı yapmayın!

Bebek beslenmesinde sık yapılan hatalardan biri olan erken dönemde inek sütü tüketimi, çocukların büyüme ve gelişimini olumsuz etkileyebiliyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yakup Çağ, "Bir yaşından önce inek sütü verilmesini önermiyoruz. Bu durum kansızlık, kemik gelişiminde sorunlar ve böbrekler üzerinde gereksiz yük oluşturabiliyor" diyerek aileleri uyardı.
BEBEKLERDE KANSIZLIK RİSKİNİ ARTIRABİLİR
İnek sütünün bebeklerin ihtiyaç duyduğu demir miktarını karşılamadığını belirten Prof. Dr. Çağ, "Demir, kandaki alyuvarların üretimi için hayati öneme sahip bir mineraldir. İnek sütünde bulunan demirin emilimi oldukça düşüktür. Ayrıca bağırsaklarda mikrokanamalara neden olarak demir kaybını artırabilir. Bu nedenle bir yaşından önce inek sütü tüketen bebeklerde kansızlık gelişme riski belirgin şekilde yükselmektedir" dedi.
KEMİK VE BÖBREK GELİŞİMİNİ DE ETKİLEYEBİLİR
İnek sütünün yalnızca demir açısından değil, vitamin ve mineral dengesi bakımından da bebekler için uygun olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Çağ, "Kalsiyum içeriği yüksek olsa da kalsiyum-fosfor dengesi bebeklerin kemik gelişimi için ideal değildir. Ayrıca yeterli D vitamini, C vitamini, E vitamini, çinko ve iyot içermemektedir. Bunun yanında yüksek fosfor, sodyum ve potasyum içeriği böbrekler üzerinde gereksiz yük oluşturabilir. Bu nedenle uzun süre erken dönemde inek sütü tüketimi büyüme ve gelişmeyi olumsuz etkileyebilir" diye konuştu.
BİR YAŞINDAN SONRA DA ÖLÇÜLÜ TÜKETİLMELİ
Bebek beslenmesinde ilk altı ay yalnızca anne sütünün, altıncı aydan itibaren ise uygun ek gıdaların önerildiğini hatırlatan Prof. Dr. Çağ, "Anne sütünü mümkünse iki yaş ve sonrasına kadar sürdürmeyi tavsiye ediyoruz. İnek sütüne ise bir yaşından sonra başlanabilir ancak günlük tüketim 500 mililitrenin üzerine çıkmamalıdır. Aşırı tüketim; karın ağrısı, kabızlık, iştahsızlık, kansızlık ve büyüme-gelişme geriliği gibi sorunlara neden olabilir. Bu nedenle miktarın da mutlaka kontrol altında tutulması gerekir" ifadelerini kullandı.