Haberler Roza Haberleri Sağlık Haberleri Uzmanlardan annelere kritik uyarı: Bebek beslenmesinde sakın bu hatayı yapmayın!

Uzmanlardan annelere kritik uyarı: Bebek beslenmesinde sakın bu hatayı yapmayın!

Bir yaşından önce bebeklere inek sütü verilmesi, kansızlıktan böbrek yüküne kadar birçok sağlık sorununa neden olabiliyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yakup Çağ, bebeklerin ilk altı ay yalnızca anne sütüyle beslenmesi gerektiğini belirterek, “İnek sütü demir açısından yetersiz olduğu gibi bağırsaklarda mikrokanamalara yol açarak kansızlık riskini artırabiliyor. Bu nedenle bir yaşına kadar kesinlikle önermiyoruz” dedi.

Giriş Tarihi: 16.07.2026 08:42 PAYLAŞ ABONE OL

Bebek beslenmesinde sık yapılan hatalardan biri olan erken dönemde inek sütü tüketimi, çocukların büyüme ve gelişimini olumsuz etkileyebiliyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yakup Çağ, "Bir yaşından önce inek sütü verilmesini önermiyoruz. Bu durum kansızlık, kemik gelişiminde sorunlar ve böbrekler üzerinde gereksiz yük oluşturabiliyor" diyerek aileleri uyardı.

BEBEKLERDE KANSIZLIK RİSKİNİ ARTIRABİLİR İnek sütünün bebeklerin ihtiyaç duyduğu demir miktarını karşılamadığını belirten Prof. Dr. Çağ, "Demir, kandaki alyuvarların üretimi için hayati öneme sahip bir mineraldir. İnek sütünde bulunan demirin emilimi oldukça düşüktür. Ayrıca bağırsaklarda mikrokanamalara neden olarak demir kaybını artırabilir. Bu nedenle bir yaşından önce inek sütü tüketen bebeklerde kansızlık gelişme riski belirgin şekilde yükselmektedir" dedi.