Uzmanlardan hafıza ve konsantrasyon için uyarı! Sınavdan önce çocuklar için en önemlisi...



"Hafıza ve konsantrasyon için günlük en az 8 saat uyku çok önemlidir"

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeşim Çınar Yakar, "Özellikle sınava günler kala çocuğumuzun uyku ve beslenmesi çok önemlidir. Sınav dönemi öncesinde hafıza ve konsantrasyon için günlük en az 8 saat uyku çok önemlidir. Uyku problemi yaşayan çocuklarda uyku öncesi melisa çayı önerilebilir. Melisa çayının uyku bozukluklarında ve hafıza üzerine pozitif etkisi kanıtlanmıştır. Yine kaygı nedeniyle ciddi uyku problemi yaşayan çocuklarda kısa süreli olmak üzere bu dönemde 'melatonin' verilebilir. Uykunun kalitesini artırmak adına özellikle saat 22.00'den sonra televizyon tablet izlenmemelidir. Çocuğunuzun sınav döneminde kaygı düzeyini azaltmak, beyin kan akışını artırmak amacıyla 1 saat civarında özellikle yeşil alanlarda yürüyüşler yapmaları çok önemlidir. Bu çocuğunuzun hem rahatlamasını hem beyin kan akışının artırıp derse daha iyi odaklanmasını sağlayacaktır. Sınava kadar ki dönemde çocuklarınızın beslenmesini paketli gıdalardan, çok şekerli ve karbonhidratlı gıdalardan uzak tutun. Çünkü kan şekerindeki dalgalanmalar beyinde hasara neden olmaktadır. Beyin ve hücreler için çok önemli olan kolin miktarını günlük 2 adet yumurta tüketimi ile alınması mümkündür. Balık tüketiminin yanı sıra keten, chia tohumu ve semiz otu gibi bitkiler yüksek miktarda omega 3 içermektedirler. Yine zeka için çok değerli olan demir takviyesini pekmez, ısırgan otu, keçiboynuzu tüketilebilir. Sitikolin, fosfotidilserin içeren takviyeler, D vitamini ve eğer düşükse B12 takviyesi önemlidir" diye konuştu.