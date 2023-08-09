Uzmanlardan kan değerlerine tavan yaptıran tarif! Bu karışım kansızlığı bitiriyor, demir eksikliği diye bir şey bırakmıyor...

Demir seviyeniz düşükse veya demir eksikliği anemisi teşhisi aldıysanız, doktorunuz takviye almanızı önerebilir. Fakat demir eksikliği oranına bağlı olarak; beslenme sisteminizle de bu eksikliği giderebilmek için çeşitli önerilerde bulunabilir. Bu noktada bazı karışımlar ise; oldukça faydalı seçenekler arasında bulunuyor.
Hem hayvansal hem de bitkisel olan demir kaynaklarını daha fazla tüketmek, vücutta demir depolarını artırmaya yardımcı olur. Üstelik ilerleyen zamanlarda da demir seviyelerini uygun aralıkta tutmayı sağlar. İşte o karışımlar…
ERİK SUYU
Kuru erik veya kuru erik doğal olarak demir bakımından yüksektir. Aslında, sadece 1 bardak (240 mL) kuru erik suyu bu mineralin günlük ihtiyacının %17'sini sağlar.
Kuru erik suyu içmek günlük demir ihtiyacınızı karşılamanıza yardımcı olabilir. Fakat bitkisel demir kaynağının emilimi bir nebze daha düşük olabilir. Bu nedenle, özellikle aneminiz varsa, demir alımınız için yalnızca kuru erik suyuna güvenmemelisiniz.
YEŞİL SMOOTHIE
Ispanak, semizotu, pancar, pazı ve şalgam yeşillikleri dahil olmak üzere yeşillikler, yiyebileceğiniz en iyi bitkisel demir kaynakları arasındadır. Bu nedenle, evde yeşil bir karışım yapmak günlük demir ihtiyacınızı karşılamanıza yardımcı olabilir.
Ev yapımı yeşil meyve sularınıza yeşillikler ve maydanoz gibi diğer demir açısından zengin malzemeler ekleyin. Ayrıca, bitkisel demir kaynaklarından aldığınız demirin emilimini artırmak için limon, greyfurt veya portakal gibi C vitamini açısından yüksek meyveler eklemeyi de unutmayın.
1 fincan (240 mL) porsiyon başına günlük demir ihtiyacınızın %15'ini içeren bu yeşil meyve suyu tarifini deneyin. Aşağıdaki malzemeleri bir meyve sıkacağına ekleyin ve tadını çıkarın:
ISPANAK, KAJU VE AHUDUDU SMOOTHIE
Smoothieler, birden fazla demir kaynağını birleştirmenin en uygun seçeneklerinden biri. Bu karışımlardan biri; hem lezzetli hem de demir ihtiyacının bir kısmını karşılayacak olan desteğe dönüşebilir. İyi bir bitkisel demir kaynağı olan bu karışımı haftada birkaç gün tüketebilirsiniz.
Kaju yağı, 2 yemek kaşığı (32 gram) porsiyon başına günlük demir ihtiyacının %11'ini sağlar. Kremsi yapısı sayesinde mükemmel bir smoothie ilavesidir. Ayrıca, bitki bazlı protein açısından yüksektir. Dondurulmuş ahududu 1 fincan (140 gram) porsiyon başına günlük demir ihtiyacının %6'sını içerirken, 1 fincanlık (85 gram) taze ıspanak porsiyonu günlük günlük ihtiyacın %15'ini içerir.