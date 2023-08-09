Uzmanlardan kan değerlerine tavan yaptıran tarif! Bu karışım kansızlığı bitiriyor, demir eksikliği diye bir şey bırakmıyor...

1 fincan (240 mL) porsiyon başına günlük demir ihtiyacınızın %15'ini içeren bu yeşil meyve suyu tarifini deneyin. Aşağıdaki malzemeleri bir meyve sıkacağına ekleyin ve tadını çıkarın:

ISPANAK, KAJU VE AHUDUDU SMOOTHIE

Smoothieler, birden fazla demir kaynağını birleştirmenin en uygun seçeneklerinden biri. Bu karışımlardan biri; hem lezzetli hem de demir ihtiyacının bir kısmını karşılayacak olan desteğe dönüşebilir. İyi bir bitkisel demir kaynağı olan bu karışımı haftada birkaç gün tüketebilirsiniz.