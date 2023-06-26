Uzmanlardan uyarı: Eti bu şekilde pişirmek kansere neden oluyor!



Kırmızı etin, kronik hastalığı olan kişiler için de bir risk faktörü oluşturabileceğine değinen Diyetisyen Akgül, "Aslında kurban bayramlarının vazgeçilmez pişirme yöntemi mangalı çok dikkatli bir şekilde yapmak gerekiyor. Çünkü çok fazla pişirildiğinde ve etin yanması, köz olması ile bazı kanserlere neden olabilecek zararlı ürünler üretebiliyor. Mide ve bağırsak kanserleri gibi sindirim sistemi kanserlerine neden olabiliyor. Aynı zamanda az pişirilen etler de bizim için riskli. Çünkü bazı hayvanların içerdiği patojenler sindirim sistemlerinde enfeksiyonlara neden olarak bayramları hastanede geçirmeye neden olabiliyor. O yüzden mangal ya da diğer et pişirme yöntemlerini uygularken dikkatli davranmak gerekiyor" diye konuştu.