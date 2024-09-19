Üzümü bir de böyle tüketin! Kanser hücrelerini hedef alıp yok ediyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Teknokent'te faaliyetlerini sürdüren ve yaklaşık 20 yıldır devam eden çalışmalarında özellikle endemik bitkiler ve doğal gıdaların insan sağlığı üzerindeki etkileri araştıran Ar-Ge ekibi, üzüm ve çekirdekleri üzerinde çalışma yaptı. Üzüm kanser önleme ve tedavi sürecindeki potansiyel rolünü araştıran ekip, üzümün çekirdeği ile tüketilmesini önerdi.

İHA Giriş Tarihi: 19.09.2024 09:46 PAYLAŞ ABONE OL

Üzüm, dünya genelinde geniş çapta tüketilen bir meyve olmasının yanı sıra, içerdiği antioksidanlar, flavonoidler, polifenoller ve diğer biyolojik olarak aktif bileşenler sayesinde kansere karşı koruyucu etkileri olduğu düşünülen gıdalar arasında yer aldığını belirten Bilim Kurulu Üyesi Kimyager Aslı Aktaş, üzüm çekirdeğiyle birlikte tüketmenin daha sağlıklı olduğunu belirtti.

Aktaş, konuyla ilgili açıklamasında "Üzüm çekirdeği, güçlü antioksidan özellikleriyle bilinen proantosiyanidinler açısından zengin bir kaynaktır. Bu antioksidanlar, vücutta serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını azaltmaya yardımcı olur. Üzüm çekirdeği tüketimi, kalp sağlığını destekler, cilt sağlığını iyileştirir ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıca, anti-enflamatuar özellikleri sayesinde kronik hastalıkların riskini azaltmaya da katkıda bulunur." dedi.