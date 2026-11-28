Kronik pelvik ağrı yaşayan erkeklerde her zaman bakteriyel bir enfeksiyon bulunmadığını vurgulayan Doç. Dr. Danacıoğlu, "Bu hastalığın büyük çoğunluğunda, yüzde 90'ın üzerinde bakteriyel bir enfeksiyon saptanmıyor. Dolayısıyla prostatit dediğimizde akla her zaman mikrop varlığı gelmemeli. Asıl mekanizma çoğunlukla pelvik taban kas disfonksiyonu ve sinir hassasiyetidir" ifadelerini kullandı.

Masa başında geçirilen uzun çalışma saatleri, araç yolculukları ve gün içinde hareketsiz kalmanın erkeklerde zamanla pelvik bölgede çeşitli şikayetlere neden olabileceğini belirten Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Onur Danacıoğlu, "Özellikle günün 8-10 saatini oturarak geçiren erkeklerde pelvik taban kaslarında gerginlik ve bölgedeki kan dolaşımında değişiklikler yaşanırken, bu durum kronik pelvik ağrı sendromuyla ilişkili olabiliyor" diye konuştu.

Hastaların farklı şikayetlerle başvurabildiğini belirten Danacıoğlu, "Hastalar genellikle perine bölgesinde basınç hissi, ereksiyon veya boşalma sonrasında artan ağrı, sık idrara çıkma, idrar yaparken yanma ve bazen belin altından kalça bölgesine yayılan bir rahatsızlıktan bahsediyor. Bu şikayetler uzun bir toplantı, uzun bir araç yolculuğu veya masa başında geçirilen bir gün sonrasında belirgin şekilde artabiliyor" diye konuştu.

'HER 45 DAKİKADA BİR AYAĞA KALKILMALI'

Uzun süre kesintisiz oturmanın önüne geçilmesinin pelvik bölge sağlığı açısından önemli olduğunu belirten Doç. Dr. Danacıoğlu, "Öncelikle uzun süre kesintisiz oturmaktan kaçınılmalı. Her 45 dakikada bir ayağa kalkıp birkaç dakika yürümek pelvik bölgedeki dolaşımı rahatlatabilir. Oturma pozisyonu da önemli. Sert ve dar zeminli sandalyeler yerine pelvik bölgeye uygulanan baskıyı azaltan, özel destekli oturma yastıkları tercih edilebilir" dedi. Uzun süre bisiklet kullanan erkeklerin de oturma pozisyonuna dikkat etmesi gerektiğini belirten Danacıoğlu, uygun sele kullanımının pelvik bölge üzerindeki baskının azaltılması açısından önem taşıdığını ifade etti.