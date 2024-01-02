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Uzun ve sağlıklı yaşamın 5 sırrı!

Yeni yıla merhaba demişken uzmanlar, sağlıklı ve uzun bir yaşam için dikkat edilmesi gereken 5 unsuru paylaştı. Avustralya merkezli bilim haberi sitesi ScienceAlert'ün farklı araştırmalardan derlediği haberinde, uzun ve sağlıklı bir ömür için 5 temel noktaya dikkat çekildi. İşte o detaylar...

Giriş Tarihi: 02.01.2024 10:14
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Uzun ve sağlıklı yaşamın 5 sırrı!

İnsan ömrünün uzaması için yaptığı basit değişiklikler, aslında beklenenden çok daha büyük bir etki sunabilir. İşte ömrü uzatan o 5 adım...

Bitki bazlı besinleri tercih edin: Araştırmalar, bitki bazlı gıdalarla beslenmenin sağlıklı ve uzun bir yaşamla ilişkili olduğunu gösteriyor.

Sağlıklı bir kiloyu hedefleyin: İltihaplanma ve hormonal bozukluklara neden olan obezite, ömrü kısaltan sağlık sorunlarını da beraberinde getirdiği için kilo kontrolü önemli.

Düzenli egzersiz yapın: Düzenli egzersiz, sizi kronik hastalıklara karşı korur, stresinizi azaltır ve ruh sağlığınızı iyileştirir.

Sigara içmeyin: Sigara içmek vücuttaki neredeyse her organı etkilediği gibi kanser, kalp hastalığı ve diyabet olasılığını artırır.

Sosyalleşmeye öncelik verin: Sosyal bağlar da daha sağlıklı ve uzun yaşamak için psikolojik açıdan destekleyici nitelikte.

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