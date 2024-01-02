Uzun ve sağlıklı yaşamın 5 sırrı!

İnsan ömrünün uzaması için yaptığı basit değişiklikler, aslında beklenenden çok daha büyük bir etki sunabilir. İşte ömrü uzatan o 5 adım...

Bitki bazlı besinleri tercih edin: Araştırmalar, bitki bazlı gıdalarla beslenmenin sağlıklı ve uzun bir yaşamla ilişkili olduğunu gösteriyor.