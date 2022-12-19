Uzun yaşam genini aktive ediyor! Yüksek antioksidan oranıyla tüm vücudu gençleştiriyor

Dünyanın bazı bölgelerinde uzun yaşayan nüfuslar ile ilgili araştırma yapıldığında FOX03'ün adlı "uzun ömür geni" adı verilen genin, rolünün önemli olduğu tespit edildi. Bu geni aktive eden bir meyve ise; serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı benzersiz bir koruma sağlıyor.
Yapılan araştırmada, çok sayıda 100 yaşındaki kişinin FOX03 geninin özel bir varyasyonunu taşıdığını belirlemiştir. Bu gen, yaşlanma ve yaşa bağlı fenotipler üzerinde önemli etkisi olan bir faktörü kodlayarak çalışır. Daha spesifik olarak, FOX03 geni, stres tepkisini düzenleyerek yaşam süresini etkiler.
"FOX03'ÜN AKTİVE EDİLMESİNE KATKIDA BULUNUYOR"
Kalori kısıtlaması ve uzun süreli açlık gibi beslenme alışkanlıklarının her ikisi de FOX03'ün aktivasyonu ile ilişkilendirilmiştir. Bazı diyet bileşiklerinin eklenmesi, genin ortaya çıktıkça aktive edilmesinde de yardımcı olabilir.
Doctor Sanjay Gupta, Doc bu diyet bileşenlerini araştırdı. Dizide uzman, dünyanın en sağlıklı ve en uzun ömürlü popülasyonlarını barındırdığı için Mavi Bölgelerin önemli bir üyesi olan Okinawa Japonya'ya seyahat etti.
"YAŞLANMA SÜRESİNİ GECİKTİRİYOR"
DNA'mızın tamamında saklı olan FOXO3 adlı bir gendir. Yaşlanma sürecini geciktirebilir, ancak doğru besinlerle etkinleştirilmesi gerektiğini açıklayan Doktor Gupta, beslenme sisteminde bazı değişiklikler gerektiğini belirtiyor.
Dr. Gupta, en faydalı meyvenin bu noktada "acı kavun" olduğunu belirtiyor. Japonya gibi bir yerde acı kavun gibi yiyeceklerin nesiller boyu korunmasının ve nesilden nesile aktarılmasının bir nedeni olduğunu söyleyen Gupta, bu besinin vücut için iyi olduğunu sezgisel olarak biliyorlardı açıklamasında bulundu.
"ACI KAVUN EN ETKİLİ BESİNLERDEN BİRİ"
Acı kavun, kabak ailesine ait olan ve yenilebilir meyvesi için dünya çapında yetiştirilen tropikal bir asmadır. Zayıf kemiklerin önlenmesi, yara iyileşmesi ve hastalıkların önlenmesi için gerekli olan çeşitli mikro besinler açısından zengindir.
Bu bulgular, 1965'te başlayan ve Okinawa'da 8.000'den fazla erkekten sağlıkla ilgili verileri toplayan Kuakini Honolulu Kalp Programından ortaya çıktı. FOX03, genin belirli bir versiyonunu gösteren daha uzun yaşayan erkeklerle, hem uzun hem de ortalama uzunlukta yaşayan bu deneklerde ölçülmüştür.