Uzun yaşam genini aktive ediyor! Yüksek antioksidan oranıyla tüm vücudu gençleştiriyor

Dünyanın bazı bölgelerinde uzun yaşayan nüfuslar ile ilgili araştırma yapıldığında FOX03'ün adlı "uzun ömür geni" adı verilen genin, rolünün önemli olduğu tespit edildi. Bu geni aktive eden bir meyve ise; serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı benzersiz bir koruma sağlıyor.

Yapılan araştırmada, çok sayıda 100 yaşındaki kişinin FOX03 geninin özel bir varyasyonunu taşıdığını belirlemiştir. Bu gen, yaşlanma ve yaşa bağlı fenotipler üzerinde önemli etkisi olan bir faktörü kodlayarak çalışır. Daha spesifik olarak, FOX03 geni, stres tepkisini düzenleyerek yaşam süresini etkiler.

"FOX03'ÜN AKTİVE EDİLMESİNE KATKIDA BULUNUYOR"

Kalori kısıtlaması ve uzun süreli açlık gibi beslenme alışkanlıklarının her ikisi de FOX03'ün aktivasyonu ile ilişkilendirilmiştir. Bazı diyet bileşiklerinin eklenmesi, genin ortaya çıktıkça aktive edilmesinde de yardımcı olabilir.

Doctor Sanjay Gupta, Doc bu diyet bileşenlerini araştırdı. Dizide uzman, dünyanın en sağlıklı ve en uzun ömürlü popülasyonlarını barındırdığı için Mavi Bölgelerin önemli bir üyesi olan Okinawa Japonya'ya seyahat etti.