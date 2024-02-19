Uzun yaşamın formülü! Bu testi yaptırın ve...



"Sağlık taraması programları; detaylı bir fiziki muayene, kan testleri, görüntüleme testleri ve uzman doktorlar tarafından yapılan değerlendirmeleri içerir. Bu sayede, hastalarımızın sağlık durumunu detaylı bir şekilde analiz ederek potansiyel sağlık sorunlarını tespit etmek ve tedaviye hemen başlamak mümkün olur."



Dr. Hatice Seda Kuz, sağlık bilincinin artırılması ve hastalıkların önlenmesi adına düzenli olarak sağlık taraması yaptırmanın önemine vurgu yaparak "Sağlık, en değerli varlığımızdır. Sağlığımızı korumak ve hastalıkları önlemek için düzenli olarak sağlık kontrolü yaptırmak uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmek adına atılacak en önemli adımdır" dedi.