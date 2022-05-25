Uzun yaşamın sırrı bu baharatta! Bu şifa dolu baharatı mutfağınızdan eksik etmeyin…

Lif bakımından oldukça zengin olan acı biber, vücudu kalp krizine ve kansere karşı büyük ölçüde korumakta. Aynı zamanda bağırsak sağlığınada yararı büyük. Bu baharatı yemeniz için sayacağımız birçok neden bulunuyor. İşte bu baharatı evinizden eksik etmemeniz için geçerli sebepler:
KİLO VERDİRİYOR
Baharatlı yiyecekler yemek, fazladan yağ yakmanın kolay bir yoludur. Elbette egzersiz ve sağlıklı beslenmenin yerini hiçbir şey tutamaz, ancak biberlerde bulunan kapsinoidler zarar veremez. Enerji harcamasını arttırmaları ve vücut yağını azaltmaları ile bilinirler.
ACIYA KARŞI DAYANIKLI OLACAKSINIZ
İnanması zor, çünkü baharatlı yiyecekler yemek bazı insanlar için başlı başına acı verici. Ancak uzmanlar, kapsaisinin beynimizde acı verici duygulardan sorumlu özel bir maddeyi göstereceğini öne sürüyor.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZ GÜÇLENECEK
Sıcak yemeklerin tadını çıkarırken vücudunuz antioksidanlarla zenginleşir. Antioksidanlar bizi vücudumuza saldıran mikroplardan koruduğu için özellikle grip mevsiminde faydalıdır. Bundan dolayı kendinizi virüslerden korumak için mutlaka acı tüketmenizde fayda var.
DAHA UZUN YAŞAMA SAHİP OLABİLİRSİNİZ
Yapılan araştırmalarda uzmanlar, haftada 6-7 gün acı yiyenlerin ölüm oranının %14 daha düşük olduğunu gösterdi. Araştırmalar, baharatlı yiyecek sevenleri diğer risk faktörlerinden bağımsız olarak gözlemledi.
ŞEKER TÜKETİMİNİZ AZALIR
Uzmanlar, menünüze zaman zaman baharatlı yemekler eklemenin şeker yeme isteğiyle savaşmaya yardımcı olabileceğini söylüyor. Bundan dolayı öğünlerinize mutlaka acı ekleyin.