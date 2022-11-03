Uzun yaşamın sırrı bu yiyecekte! Kalp krizinden kansere tüm hastalıklara kalkan oluyor…

ÇİKOLATA

Tüm çikolata severler için güzel bir haber! Hepimiz bu tatlının ruh halimizi iyileştirdiğini biliyoruz ancak kalp hastalığı ve felç olasılığını azaltmaya da yardımcı olduğunu biliyor muydunuz? Harvard'da yapılan yeni bir araştırma, düzenli olarak çiğ kakao tüketen kişilerin hiçbir hipertansiyon belirtisi göstermediğini ve aslında kan basıncının düştüğünü buldu. Bunun nedeni, bitter çikolatanın flavanol adı verilen bir antioksidan içermesi ve küçük ve düzenli bir miktar yemenin kan basıncını düşürmesi ve kalple ilgili hastalıkların olasılığını azaltabilmesidir. Ek olarak kakaonun kansere karşı da etkili bir kalkan olduğunu bilinmektedir.