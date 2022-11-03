Uzun yaşamın sırrı bu yiyecekte! Kalp krizinden kansere tüm hastalıklara kalkan oluyor…

Kalp krizinden kansere her türlü hastalığa karşı savaş açmak için bu besinleri tüketin.
PORTAKAL
Bir dahaki sefere meyve reyonunun önünden geçtiğinizde mutlaka portakal alın. Bu meyve, size lezzetli bir şekilde nem sağlamakla kalmaz, aynı zamanda çeşitli besin maddeleri, lif ve C Vitamini bakımından da yüksektir. Portakalların gücünün ardındaki sır, doğal olarak kolesterolden kurtulan çözünür bir lif olan yüksek pektin seviyelerinden gelmektedir. Ek olarak portakal da muz gibi potasyum içermektedir.
Bu sayede kan basıncınızın doğal olarak sağlıklı bir seviyeye dönmesi için vücudunuzdaki fazla sodyumun da atılmasını sağlar. Hepsinden de iyisi, portakaldaki potasyum, kalp dokusunun gelişimini destekleyen ve kalp yetmezliğine yol açabilen proteinleri nötralize eder.
KALE
Kalenin popülaritesi son yıllarda önemli ölçüde arttı. Kalp hastalıklarını daha başlamadan bitirmek için de ideal bir yiyecek olan kale, kalbiniz de dahil olmak üzere hayati organların işlevini düzenleyen kardiyovasküler sisteminizi düzenlemeye yardımcı olan çeşitli besinlere sahiptir.
Bu yiyeceğin diğer sebzelerden çok daha fazla omega-3 yağ asidi, antioksidan ve lif içerdiği bilinen bir gerçektir. Ek bir avantaj olarak, düşük kalorili ve yağ içeriğine sahiptir, bu nedenle öğünlerinize henüz kale eklemediyseniz, başlamanın tam zamanı…
SARIMSAK
Sarımsağın kan basıncını düşürmeye ve atardamarlarınızdaki kalp problemlerine yol açabilecek plakları azaltmaya yardımcı olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Ancak sarımsağın yararları bununla da kalmıyor. Sarımsak, kan damarlarını daraltan enzimlerin sayısını azaltmaya da yardımcı olabilir. Sarımsağın tadı veya kalıcı kokusunu sevmiyorsanız, hap şeklinde sarımsak takviyesi almak harika bir alternatiftir. Araştırmalar, bu sayede arterlerdeki plak oluşumunun %50'ye kadar azalabildiğini gösteriyor.
ÇİKOLATA
Tüm çikolata severler için güzel bir haber! Hepimiz bu tatlının ruh halimizi iyileştirdiğini biliyoruz ancak kalp hastalığı ve felç olasılığını azaltmaya da yardımcı olduğunu biliyor muydunuz? Harvard'da yapılan yeni bir araştırma, düzenli olarak çiğ kakao tüketen kişilerin hiçbir hipertansiyon belirtisi göstermediğini ve aslında kan basıncının düştüğünü buldu. Bunun nedeni, bitter çikolatanın flavanol adı verilen bir antioksidan içermesi ve küçük ve düzenli bir miktar yemenin kan basıncını düşürmesi ve kalple ilgili hastalıkların olasılığını azaltabilmesidir. Ek olarak kakaonun kansere karşı da etkili bir kalkan olduğunu bilinmektedir.
SARDALYA
Sardalya, çoğu insanın en sevdiği yiyecekler listesinin başında olmayabilir, ancak bu balıkta bulunan besinler ve kalbe iyi gelen yağlar, diğerlerinden farklı olarak onu bir süper yiyecek yapar. Sardalya, özellikle tehlikeli trigliserit düzeylerini düşüren, sağlıklı HDL kolesterolü yükselten ve genel olarak kalp hastalıklarını durdurmaya yardımcı olan bir yağ olan omega-3 yağ asitleri ile yüklü bir balıktır.
MERCİMEK
Mercimek, dünyada da sıkça tercih edilen harika bir süper besindir. Salatalara veya diğer yemeklere lezzet katarak kolaylıkla tüketilmesinin yanı sıra, mercimeklerin sağlık açısından büyük faydası vardır. Bu güçlü baklagil felç ve kalp hastalığı riskini azaltır. Mercimek, yüksek miktarda protein, potasyum ve magnezyum içerir ve bu kombinasyonun kan basıncını düzenlemeye, yüksek kolesterol seviyelerini düşürmeye ve kan damarlarında tehlikeli plak oluşumunu ortadan kaldırmaya yardımcı olur.
BADEM
Böyle lezzetli bir atıştırmalığın IQ'nuzu artırabileceğini kim bilebilirdi? Bademi, popüler bir atıştırmalık seçeneği olmasının yanı sıra, ancak zekayı ve hafızayı da geliştirir. Tüm bunlara ek olarak kalp hastalığı ve diyabet riskini de düşürür. Bunun nedeni, bademlerin, vücudunuzun kardiyovasküler hastalığa yol açabilecek kötü LDL kolesterolü emmesini önlemeye yardımcı olan yüksek düzeyde bitki sterollerine sahip olmasıdır.