Vertebra Korpus Nedir? Vertebra Korpus Nerede Bulunur ve Ne İşe Yarar?

İnsan iskeletinin en temel yapı taşı omurgadır. Omurga birden fazla kemikten meydana gelir. Bu kemiklerin her birinin farklı bir isim karşılığı vardır. Tıp terimi olarak kullanıldığı bilinen vertebra korpus kelimesi ilk duyulduğu zaman anlamı merak edilebilir ve kafalarda "vertebra korpus nedir, vertebra korpus nerede bulunur ve ne işe yarar" soruları oluşabilir. Tüm bu soruların yanıtlarını sizler için bu yazımızın içerisinde derledik.

Vertebra Korpus Nedir?

Vertebra korpus, insan vücudundaki omurgayı meydana getiren kemikleri temsil eder. Omurga sağlığı insan için hayati önem taşır. Yunanca bir kelime olan vertebra korpus'un Türkçe olarak karşılığı ise omur gövdesi olarak tanımlanır. İnsan vücudunda kafatasının hemen alt kısmından başlayıp kuyruk sokumuna kadar olan bölgelerde yaklaşık 33-34 adet kemik bulunur. Bu kemiklerin her biri vertebra korpus olarak adlandırılır. Ayrıca bu kemikler insan gövdesinin hareket etmesine yardımcı olur.

Vertebra Korpus Nerede Bulunur?

Vertebra korpus omurgada yer alan kemiklere verilen isim olduğu için omurgada bulunur. Omurgada toplam 33-34 adet kemikten meydana gelir. Bu kemiklerin 24 tanesi hareketli bir özelliğe sahiptir. İnsan vücudunda yer alan tüm omurgalar kendi içlerinde de boyun omuru, sırt omuru, bel omuru gibi bölümlere ayrılır. Omurgada 7 tane servikal vertebra (boyun omuru), 5 tane lumbal vertebra (bel omuru), 12 tane torasik vertebra (sırt omuru), 5 sakral vertebra ve 4 de koksiks vertebra olarak adlandırılan vertebra korpus vardır.

Vertebra Korpus Ne İşe Yarar?

Vertebra korpus bir başka deyişle omurga, insan vücudunun ana kütlesidir. Kemik ve kıkırdaktan oluşur. Omurganın içerisinde merkezi sinir sistemini doğrudan etkileyen omurilik bulunur. Omurganın görevi bu omuriliği korumaktır. Omurganın içerisinde bulunan omurilik üzerindeki tüm kemikler insan vücudunun hareket etmesini sağlar. Vertebra korpus kemiklerinin ana görevi ise baş ve gövde başta olmak üzere; karın ve göğüs boşluğunda bulunan birçok iç organın ağırlığını taşımaktır. Ayrıca taşıdığı bu ağırlığı kalça vasıtasıyla alt ekstremitelere iletmek de görevleri arasında yer alır.

Vertebra Korpus Yükseklik Kaybı Ne Anlama Gelir?

İnsan vücudunda yer alan omurga üzerindeki kemiklerde vertebra kırığı meydana gelebilir. Omurga kırıkları yaşa bağlı olmakla birlikte kaza, yüksekten düşme gibi durumlar karşısında da yaşabilir. Omurga kırıkları arasında en sık karşılaşılan kırık çeşidi kompresyon kırığıdır. Kompresyon kırığında omurganın özellikle ön bölümü etkilenir. Bu ön bölümde kırığa bağlı olarak yükseklik kaybı ve çökme oluşabilir. Bu durum sonucunda omurgada kamburlaşma meydana gelebilir.