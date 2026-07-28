Viral hepatit taşıyıcıları dikkat: Kanser riski ne zaman başlıyor?

Karaciğerde iltihaplanmaya neden olan viral hepatitlerin, erken tanı ve tedavi edilmediğinde siroz ile karaciğer kanseri gibi hayati risk oluşturan hastalıklara yol açabileceğini söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Diktaş, Hepatit B'ye karşı aşılanmanın en etkili korunma yöntemi olduğunu, Hepatit C'nin ise günümüzde etkili tedaviler sayesinde tamamen iyileştirilebildiğini belirtti.

'HEPATİT C ETKİLİ İLAÇLARLA TAMAMEN TEDAVİ EDİLEBİLİYOR'

Hepatitin karaciğerin iltihaplanması anlamına geldiğini belirten Doç. Dr. Diktaş, en sık nedenleri arasında Hepatit A, B ve C virüslerinin yer aldığını söyledi. Dünyada 300 milyondan fazla kişinin Hepatit B ve C virüsüyle enfekte olduğunu ifade eden Doç. Dr. Diktaş, "Tedavi edilmeyen viral hepatitler zamanla siroz ve karaciğer kanseri gibi hayati risk taşıyan hastalıklara neden olabiliyor. Ancak günümüzde hem korunma hem de tedavi açısından önemli avantajlara sahibiz. Hepatit B aşıyla önlenebilirken, Hepatit C etkili ilaçlarla tamamen tedavi edilebiliyor" dedi.

'AŞILAMA VE TARAMA TESTLERİ HAYAT KURTARIYOR'

Türkiye'de yenidoğan döneminde uygulanan Hepatit B aşısının hastalığın görülme sıklığını önemli ölçüde azalttığını belirten Doç. Dr. Diktaş, bağışıklamanın toplum sağlığı açısından kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Doç. Dr. Diktaş, "Viral hepatitlerin kontrol altına alınabilmesi için tarama testlerinin yaygınlaştırılması gerekiyor. Hepatit B'ye karşı bağışıklığı olmayan kişilerin aşılanması, Hepatit C enfeksiyonu tespit edilen hastaların ise zaman kaybetmeden tedavi edilmesi hem hastalığın ilerlemesini hem de bulaşın önlenmesini sağlıyor" diye konuştu.

'BULAŞ YOLLARINA KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI'

Hepatit B ve Hepatit C'nin benzer bulaş yollarına sahip olduğunu ifade eden Doç. Dr. Diktaş, özellikle hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini aktardı. Doç. Dr. Diktaş, "Kan ve kan ürünleri günümüzde düzenli olarak tarandığı için bulaş riski önemli ölçüde azalmış durumda. Ancak anneden bebeğe geçiş, korunmasız cinsel temas ve hijyen kurallarına uyulmayan manikür, pedikür, dövme veya kulak delme gibi işlemler hala önemli bulaş yolları arasında yer alıyor. Bu nedenle güvenilir merkezlerin tercih edilmesi ve korunma önlemlerinin ihmal edilmemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.