Virüs mevsimi geldi! Korunmak için bu ayrıntıya dikkat

Okulların açılmasıyla birlikte dünyada olduğu gibi ülkemizde de Kovid-19, grip ve RVS gibi virüslerde artış oldu. Uzmanlar, el hijyenine dikkat edilmesi, maske kullanılması, başta okullar olmak üzere kapalı alanların havalandırılması gerektiğini vurguluyor.

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 09.10.2024 09:38 Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 09:39 PAYLAŞ ABONE OL

Türk Toraks Derneği Solunum Sistemi Enfeksiyonları Çalışma Grubu Sekreteri Doç. Dr. Ezgi Demirdöğen, okulların açılmasıyla birlikte yükselen vaka sayılarına dikkat çekerek, şunları söyledi: "Okulların açılmasıyla viral solunum yolu enfeksiyonlarında da artış oldu. Kovid-19 dışında grip (influenza) ve RSV gibi diğer viral etkenlerle birlikte mevsimsel salgınlar başlayabilir.







AŞILAMA ÖNEMLİ

Bu nedenle herkesin el hijyenine dikkat etmesi ve başta okullar olmak üzere kapalı alanların uygun havalandırma yöntemleri ile havalandırılması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Demirdöğen, şu önerilerde bulundu:

Grip benzeri yakınmalar gösteren kişilerin maske kullanması ve yakınmaları geçene kadar sağlıklı bireylerden uzak durmaları bulaşma zincirinin kırılması ve Kovid-19 ve diğer solunumsal virüs salgınlarının şiddetinin azalması için önemlidir.

Güncel aşıların getirilmesi ve 65 yaş üstü ile KOAH, kanser, kalp-böbrek hastalığı, inme ya da diyabet gibi kronik hastalığı olan risk grubu hastalarda kullanılması önemlidir.

Sağlık çalışanları gibi kritik toplumsal hizmet sunan gruplara, aile hekimleri aracılığıyla Kovid- 19 ve grip aşıları ücretsiz olarak yapılmalıdır.