Vitaminleri almak için en doğru zaman! Etkinliğini katbekat artırıyor…

VİTAMİNLERİ AKŞAM İÇMENİN FAYDALARI Sabah alımının avantajları olsa da, akşamları vitamin almak da benzersiz faydalar sağlayabilir. Dikkate değer bir avantaj, dinlendirici bir uykuyu sağlamasıdır. Magnezyum ve melatonin gibi belirli vitamin ve minerallerin sakinleştirici etkileri vardır ve iyi bir gece uykusu için vücudun gevşemesine yardımcı olabilir. Bunları yatmadan önce almak, daha hızlı uykuya dalmaya ve daha dinlendirici bir uykunun keyfini çıkarmaya yardımcı olabilir.

Ayrıca akşam, gece iyileşmesini destekleyen vitaminler için mükemmel bir zamandır. Örneğin, antioksidan özelliği ile bilinen E vitamini, gün boyunca meydana gelen hücresel hasarın onarılmasına yardımcı olabilir. Ek olarak, çinko ve magnezyum gibi mineraller kas onarımı ve iyileşmesinde yer alır, bu da onları özellikle düzenli fiziksel aktivite yapıyorsanız akşam alımı için ideal hale getirir.