Vücuda reset atıyor, kalbi saat gibi çalıştırıyor! İşte Torosların en şifalı besini portakaldan 10 kat daha fazla C vitamini içeriyor

Alıç; ormanlık, çalılıklar, kayalıklar, kıraç topraklar ve yol kenarlarında kendiliğinden yetişen bir meyvedir. Alıç meyvesi; düşük kalorili, antioksidanlar, flavonoidler ve diğer bileşikleri içerir. Kuşburnuyla karıştırılarak hazırlanan alıç marmelatı portakaldan yaklaşık 10 kat daha fazla C vitamini bulundurur.
Alıç meyvesinin besin öğeleri şöyle;
Alıç, içerdiği antioksidan oranıyla oldukça zengindir. Polifenol antioksidanları, serbest radikalleri uzak tutmak için çabalar. Bu sayede kalp hastalıkları, kanser, tip 2 diyabet, astım, cildin erken yaşlanması ve enfeksiyon gibi problemlerin riskinin düşmesini sağlar.
İNFLAMASYONA KARŞI KORUR
Anti-inflamatuar özelliği sayesinde astım, diyabet ve bazı kanser çeşitleriyle bağlantılı kronik inflamasyona karşı koruma sağlar.
Daralan kan damarlarını gevşeterek kan basıncının düşmesinde etkili olabilir. Yüksek tansiyonun giderilmesi için faydalı olabilir.
Alıç meyvesinin içeriğinde yer alan pektin ve flavonoid sayesinde kolesterol seviyesinin iyileşmesini sağlayabilir.
Kalp ritim bozukluğu, çarpıntı ve damar sertliği şikayetlerine karşı iyi gelir. Yapılan araştırmalara göre, kronik kalp yetmezliği çeken kişilerin yaşadığı göğüs ağrısı şiddetine karşı iyi geldiği gözlemlenmiştir.
Alıç meyvesi, kalp ve damarlara karşı iyi gelir. Kalp kaslarını güçlendirmeye yardımcı olur ve kalp damarlarındaki kan dolaşımının artmasını sağlar. İçeriğindeki flavonoidler sayesinde kalp ve damar sağlığını destekler. Kan damarlarındaki pıhtıların engellenmesini sağlar.
SİNDİRİM SİSTEMİNİ DESTEKLER
Lifli yapısı sindirim sistemini destekler ve kabızlık problemini engeller.
İçeriğindeki bileşikler yüksek proteinli ve yağlı besinlerin sindirimi için gereken sindirim enzimlerinin üretilmesini artırmaya yardımcı olabilir.
Kan şekeri seviyesini düzenlemede etkili olabilir bu sayede diyabet hastalığının yönetimine destek olabilir.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR
Bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı direnci yapabilir.
İçeriğindeki C vitamini sayesinde vücutta biriken tehlikeli toksin maddelerin yok edilmesine destek olur. Güçlü antioksidan içeriğiyle beyaz kan hücrelerinin aktivitesini artırarak bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar.
Sinir sistemini üzerinde yatıştırıcı bir etkiye sahiptir. Bu sayede stresli anlarda sakinleşmeye yardımcı olur. Bu özelliğinden faydalanabilmek için yatmadan önce çay olarak tüketmek destek olabilir. Anksiyete ile depresyon gibi durumları azaltarak tedavisine yardımcı olabilir.
Alıç meyvesini düzenli olarak tüketmek, beyin fonksiyonlarının güçlenmesini sağlayarak hafızanın da güçlenmesini destekler.
Alıç meyvesi, bağırsak sağlığı için faydalı olan bakterilerin oluşmasını sağlayan probiyotiği bulundurur. Bu sayede bağırsak enfeksiyonlarına karşı da etkisi bulunur.
Mide bulantısının giderilmesine yardımcı olabilir. İdrar söktürücü özelliğe sahiptir.
Güneş ışınları ve ultraviyole ışınlar nedeniyle bozulan kolajen yapısı erken yaşlanmaya yol açabilir. Alıç ise içeriğindeki antioksidan sayesinde bu yaşlanmayı engeller. Ciltteki nemin artmasını sağlayabilir bu sayede cildin yaşlanma sürecini yavaşlatabilir.
ALIÇ NASIL TÜKETİLİR?
Alıcı çiğ bir biçimde çekirdeklerini çıkarıp yiyebilirsiniz, reçel ya da marmelat yapabilirsiniz. Kurusuyla da çay halinde tüketebilirsiniz.
ALIÇ MEYVESİ ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?
Alıç meyvesinin kurusundan çay hazırlamak için ilk olarak kuruların kaynar suda haşlanması gerekli. Ardından 10 dakika boyunca bekletilir ve süzdükten sonra tüketmeye hazır hale gelir.
UYARI: İlaçlarla tüketilmesi tepkimeye yol açabilir, ilaç kullananların tüketmeden önce mutlaka doktora danışması gerekir. Hamile ve emziren kişiler için tehlikeli olabilir. Hassasiyeti ve alerjisi olan kişilerin tüketmesi tavsiye edilmez.