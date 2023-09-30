Vücuda reset atıyor, kalbi saat gibi çalıştırıyor! İşte Torosların en şifalı besini portakaldan 10 kat daha fazla C vitamini içeriyor

Güneş ışınları ve ultraviyole ışınlar nedeniyle bozulan kolajen yapısı erken yaşlanmaya yol açabilir. Alıç ise içeriğindeki antioksidan sayesinde bu yaşlanmayı engeller. Ciltteki nemin artmasını sağlayabilir bu sayede cildin yaşlanma sürecini yavaşlatabilir.

Alıç meyvesi, bağırsak sağlığı için faydalı olan bakterilerin oluşmasını sağlayan probiyotiği bulundurur. Bu sayede bağırsak enfeksiyonlarına karşı da etkisi bulunur.

Alıç meyvesini düzenli olarak tüketmek, beyin fonksiyonlarının güçlenmesini sağlayarak hafızanın da güçlenmesini destekler.

ALIÇ NASIL TÜKETİLİR?

Alıcı çiğ bir biçimde çekirdeklerini çıkarıp yiyebilirsiniz, reçel ya da marmelat yapabilirsiniz. Kurusuyla da çay halinde tüketebilirsiniz.

ALIÇ MEYVESİ ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

Alıç meyvesinin kurusundan çay hazırlamak için ilk olarak kuruların kaynar suda haşlanması gerekli. Ardından 10 dakika boyunca bekletilir ve süzdükten sonra tüketmeye hazır hale gelir.

UYARI: İlaçlarla tüketilmesi tepkimeye yol açabilir, ilaç kullananların tüketmeden önce mutlaka doktora danışması gerekir. Hamile ve emziren kişiler için tehlikeli olabilir. Hassasiyeti ve alerjisi olan kişilerin tüketmesi tavsiye edilmez.