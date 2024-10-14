Vücudu sessizce ele geçiriyor! Hayatı kabusa çeviren ağrı...

Hayat insanlar için bazen hiç de kolay akmıyor. Artan rekabet, zorlaşan yaşam şartları, beklentiler… Ve çok hızlı gelişen teknoloji, bedenin en önemli ihtiyacı olan hareketi neredeyse imkânsız hale getiriyor. Hareketsizlikte, bedenin erken yaşlanmasına, ağrılara ve yorgunluk sendromlarına neden olabiliyor. Buna bir de stres eklenince yük katlanarak artıyor. Beden de buna psikolojik ve fiziksel olarak yanıt veriyor. Bu kronik ağrılara neden olan hastalığın adı 'fibromiyalji sendromu."