Vücudu vitamine doyuruyor! Haftada 2 kez yiyenin ayağı doktordan kesiliyor

BALIK Balık, sağlık açısından önemli faydaları olduğu kanıtlanmış vitaminler, mineraller ve yağ asitleri içerir. Sağlıklı kırmızı kan hücrelerinin büyümesi, DNA çoğalması ve nörolojik fonksiyon için gerekli olan B12 vitamini içerir. B12 vitamini açısından yüksek bir beslenme sistemi, daha düşük demans ve kalp hastalığı oranı ile ilişkilidir. B12 vitamini eksikliği aynı zamanda kronik yorgunluk ve anemi gibi sorunlarla da ilişkilendirilmiştir.

TURPGİLLER Lahana, brokoli ve Brüksel lahanası gibi turpgillerden oluşan sebzeler lif açısından zengindir ve C, E, K vitaminleri ve folat bakımından yüksektir. Turpgillerden sebzeler folat, C, E ve K vitaminleri ve lif bakımından zengindir. Lif, kilo vermek istiyorsanız sahip olmanız gereken çok önemli bir bileşendir çünkü sizi daha uzun süre tok tutar.