Vücudu vitamine doyuruyor! Haftada 2 kez yiyenin ayağı doktordan kesiliyor

İyi beslenmek, sağlıklı bir yaşam tarzının da temeli. Ayrıca tüm besin maddelerini almanızı sağlayan bu besinler; oldukça etkili sonuçlar doğurabilir. Vitaminler vücudun temel yapı taşlarıdır ve sağlıklı bir vücudun korunmasına yardımcı olur. Bazı insanlar multivitamin açısından zengin yiyeceklerin kötü beslenme alışkanlıklarını telafi edebileceğine ve hatta kronik hastalıklara yakalanma riskinizi azaltabilir.
YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER
Yeşil yapraklı sebzeler, vitamin bakımından oldukça zengin. Kale, ıspanak, pazı ve lahana gibi yüksek vitamin içeriğiyle dikkat çekiyor. Bu sebzeler A, K, E ve C vitamininin yanı sıra; folat ve beta-karoten içeriyor. Bu sayede vücutta ihtiyaç duyulan birçok vitamine aynı anda ulaşılabiliyor.
BAKLAGİLLER
Fasulye, nohut gibi birçok baklagil, çinko, potasyum, demir ve magnezyum bakımından zengin. Bu sayede beslenmenizde ihtiyaç duyduğunuz birçok vitamin ve minerali bir arada alabilirsiniz. B12 ile E vitamini ise; hastalıklara karşı kendinizi korumanızı sağlar.
BALIK
Balık, sağlık açısından önemli faydaları olduğu kanıtlanmış vitaminler, mineraller ve yağ asitleri içerir. Sağlıklı kırmızı kan hücrelerinin büyümesi, DNA çoğalması ve nörolojik fonksiyon için gerekli olan B12 vitamini içerir. B12 vitamini açısından yüksek bir beslenme sistemi, daha düşük demans ve kalp hastalığı oranı ile ilişkilidir. B12 vitamini eksikliği aynı zamanda kronik yorgunluk ve anemi gibi sorunlarla da ilişkilendirilmiştir.
TURPGİLLER
Lahana, brokoli ve Brüksel lahanası gibi turpgillerden oluşan sebzeler lif açısından zengindir ve C, E, K vitaminleri ve folat bakımından yüksektir. Turpgillerden sebzeler folat, C, E ve K vitaminleri ve lif bakımından zengindir. Lif, kilo vermek istiyorsanız sahip olmanız gereken çok önemli bir bileşendir çünkü sizi daha uzun süre tok tutar.
YUMURTA
Yumurta vücudun enerji üretmek için ihtiyaç duyduğu tüm besinleri içerir. Yumurtalar, hepsi sağlıklı bir bağışıklık sistemi için gerekli olan A vitamini, B-12 ve selenyum açısından zengindir.
NARENCİYE
Portakal, limon gibi turunçgiller C vitamininin yanı sıra A vitamini, B6 vitamini, folat ve potasyum, magnezyum, bakır, fosfor ve manganez gibi mineraller açısından da zengindir.
CİĞER
Karaciğer, önemli miktarda demir, riboflavin, B12 vitamini, A vitamini ve bakır ile gezegendeki besin açısından en yoğun gıdalardan biridir. Tek bir porsiyon ciğer yemek bile, bu vitamin ve minerallerin çoğunun günlük önerilen miktarını karşılamanıza yardımcı olarak besin eksikliği riskinizi azaltır.