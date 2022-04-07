Vücudu yeniliyor, kanser riskine karşı koruyor! Her gün birkaç kaşık...

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nün 'Halk Elinde Islah' adlı projesi ile kentteki manda popülasyonunun artırılması için çalışmalar yapan Afyon Kocatepe Üniversitesi'ndeki Uygulama ve Araştırma Çiftliği'nde de manda sütü üretimi yapılıyor. Tesiste 400 gramlık kaselerle satışa sunulan katkısız manda yoğurdu 8,5 liradan alıcı buluyor.

Kentte, Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği'ne kayıtlı 6 bin 500 civarında mandanın 2 bin 500'ü sağılarak, süt elde ediliyor. Yılda 1200 ton manda sütü üretilen kentte, 25 ton kaymak ve 300 ton süzme yoğurt satışa sunuluyor, coğrafi işaretle tescillenen manda yoğurdunun kilosu ise 30 liradan satışa sunuluyor.

RAF ÖMRÜ 10 GÜN

Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Besin Gıda Hijyeni ve Teknoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeki Gürler, manda sütü üretiminin az olmasından dolayı süt ürününün de yeteri kadar olmadığına dikkat çekti. Manda sütü yoğurdunun 10 günlük raf ömrüne sahip olduğunu kaydeden Gürler, manda sütünden elde ettikleri yoğurdu yerleşkede ve şehir merkezindeki bazı tesislerde satışa sunduklarını söyledi.

'BELİRGİN İYİLEŞME TESPİT EDİLDİ'

Prof. Dr. Gürler, manda yoğurdunun yağ, vitamin ve mineral içeriği bakımından inek sütü yoğurdundan farklı olduğunu söyledi. Manda yoğurdunun probiyotik özelliğinin daha yüksek olduğunu belirten Gürler, bu yoğurt türünün bağırsak sağlığı için önemli olduğunu belirtti. Manda yoğurdunun E, B12 ve A vitaminlerini yüksek oranda içerdiğini, göz sağlığına faydası olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Gürler, "100 gram manda yoğurduğunda 100 kilokalori enerji içermektedir. Kalsiyum, çinko gibi birçok minerali de yüksek oranda içerdiğinden kalp sağlığına iyi gelir. Manda yoğurdu probiyotik özelliği açısından düzenli ve dengeli tüketilirse kanser riskini azaltmaktadır. Kanserli hastalarda da belirgin bir iyileşme olduğu tespit edilmiştir" dedi.