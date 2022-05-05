Vücudun B12 vitaminini zirveye çıkartıyor! Haftada 2 defa yiyen şifa buluyor

Süt Sadece inek sütü değil, soya, badem ve pirinç sütü de B12 bakımından oldukça zengindir. Örneğin 1 bardak yani 240ml soya sütü, günlük ihtiyacınız olan değerin neredeyse tamamını barındırmaktadır.

Veganların da B12 almak için mükemmel bir kaynak olarak tercih edeceği sütleri, tek başına tüketebileceğiniz gibi meyveyle karıştırılabilir ve daha lezzetli bir hale getirebilirsiniz.