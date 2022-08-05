Vücudunuzdan gelen bu ses: B12 vitamin eksikliğinin işareti!

Kulaklarınızda çınlama ve diğer seslerin başlaması, aynı zamanda folat eksikliği anemisi olarak da bilinen B12 vitamini eksikliğinin bir işareti olabilir. Besin seviyeleri düşük olduğunda, kulak hücreleri zarar görebilir ve bu da kulak çınlamasına neden olur. Gelin bunlara birlikte bakalım.
KULAK ÇINLAMASI BİR İŞARET
B12 vitamini eksikliği veya folat eksikliği anemisinin, kulaklarınızdaki sinir hücrelerinde demiyelinizasyon adı verilen bir süreçle hasarı başlattığı yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Bu sinyal aslında size, sinirlerinizi çevreleyen koruyucu tabakanın hasar gördüğünü söylüyor. Kulak çınlamanız varsa kulaklarınızda duyabileceğiniz ses türleri arasında çınlama, vızıltı, uğultu, tıslama ve zonklama yer alır.
Uzmanlar, kulak çınlamasında bu seslerin özellikle dış bir kaynaktan değil, vücudun içinden geldiğini belirtiyor. B12 vitamini eksikliği de nefes darlığı ve baş ağrısı gibi semptomlarla bağlantılıdır. Aynı zamanda bazı nadir durumlarda, yetersiz olması kalbin vücuda kan pompalayamayacak kadar zayıflamasına neden olabilir.
YETERİ KADAR SÜT ÜRÜNÜ TÜKETİN
Araştırmalar, süt ve süt ürünlerinin yetersiz alımıyla da bağlantılı olabildiğini gösteriyor. Süt ve süt ürünleri B12 vitamini açısından oldukça zengindir. Özellikle yumurtanın günlük ihtiyacınız olan B12 vitamini miktarının yarısından fazlasını içerdiği bulundu.
BU EKSİKLİK CİDDİ HASTALIKLARA YOL AÇIYOR
B12 vitamini hafife alınacak bir durum değildir. Semptomları yavaş yavaş gelişir ancak tedavi edilmezse zamanla kötüleşebilir. B12 vitamini eksikliğinin neden olduğu diğer anemi semptomları, ciltte soluk sarı bir renk olan ağız ülserlerini içerir. Ayrıca koroner kalp hastalığı riskinizi artırabilir. Düşük B12 vitamini alımı kan pıhtılaşmasına da neden olur.
B12 VİTAMİNİ NEDİR?
B12 Vitamini , vücudunuzda birçok temel işlevi olan bir vitamindir. Sinirlerinizi sağlıklı tutmak, DNA ve kırmızı kan hücrelerinin üretimini destekler. Ayrıca beyin işlevini sürdürmek için fazlasıyla gereklidir.
B12 VİTAMİNİ HANGİ BESİNLERDE BULUNUYOR?
TON BALIĞI
Ton balığı, yaygın olarak tüketilen bir balıktır. Protein, vitaminler ve mineraller dahil olmak üzere harika bir besin kaynağıdır. Özellikle derinin hemen altındaki koyu renkli kaslar olarak bilinen, kaslarda yüksek konsantrasyonlarda B12 vitamini içerir.
SOMON
Yarım fileto pişmiş somon, B12 vitamini için günlük ihtiyacın %200'ünden fazlasını sağlar.
YUMURTA
Yapılan araştırmalar, yumurta sarısının, yumurta beyazından daha yüksek B12 vitamini seviyelerine sahip olduğunu bulmuştur. Yumurta sarısındaki B12'nin de emilmesi daha kolaydır. Bu nedenle, sadece beyazları yerine bütün yumurtaları yemeniz önerilir.
SAKATATLAR
Sakatatlar, besin değeri en yüksek gıdalardır. Özellikle kuzudan elde edilen karaciğer ve böbrekler B12 vitamini açısından zengindir.
SARDALYA
Sardalyalar; küçük, yumuşak kemikli balıklardır. Genellikle su, yağ veya sos içinde konserve olarak satılırlar, ancak taze olarak da satın alabilirsiniz. Sardalyalar çok besleyici gıdalardır.
TAHILLAR
Yapılan araştırmalar sonucu, günlük olarak tahıl yemenin konsantrasyon artırmaya yardımcı olduğunu gösteriyor.