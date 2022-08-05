Vücudunuzdan gelen bu ses: B12 vitamin eksikliğinin işareti!

Kulaklarınızda çınlama ve diğer seslerin başlaması, aynı zamanda folat eksikliği anemisi olarak da bilinen B12 vitamini eksikliğinin bir işareti olabilir. Besin seviyeleri düşük olduğunda, kulak hücreleri zarar görebilir ve bu da kulak çınlamasına neden olur. Gelin bunlara birlikte bakalım.

KULAK ÇINLAMASI BİR İŞARET

B12 vitamini eksikliği veya folat eksikliği anemisinin, kulaklarınızdaki sinir hücrelerinde demiyelinizasyon adı verilen bir süreçle hasarı başlattığı yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Bu sinyal aslında size, sinirlerinizi çevreleyen koruyucu tabakanın hasar gördüğünü söylüyor. Kulak çınlamanız varsa kulaklarınızda duyabileceğiniz ses türleri arasında çınlama, vızıltı, uğultu, tıslama ve zonklama yer alır.

Uzmanlar, kulak çınlamasında bu seslerin özellikle dış bir kaynaktan değil, vücudun içinden geldiğini belirtiyor. B12 vitamini eksikliği de nefes darlığı ve baş ağrısı gibi semptomlarla bağlantılıdır. Aynı zamanda bazı nadir durumlarda, yetersiz olması kalbin vücuda kan pompalayamayacak kadar zayıflamasına neden olabilir.