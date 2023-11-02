Vücudunuzun "alarm çanları"! Kalbinizi çürüten hastalığın ilk belirtisi gözlerde ortaya çıkıyor...

Kolesterol, kalp hastalığından görme kaybına kadar birçok sağlık sorununa yol açabilir. Tehlikeli bir durum olan bu süreçle ilgili Göz Doktoru Dr. Saya Nagori, yüzünüzde fark edebileceğiniz üç sinyalin önemli olduğunu dile getirdi.
Yüksek kolesterolün etkisinin kalple sınırlı olmadığnı anlatan Nagori, etkinin gözlere kadar uzandığını vurguladı. Göz çevresinde oluşan sarı birikintiler olan ve "ksantelazma" olarak bilinen değişim, kolesterol yüksekliğinin de bir işareti.
Alt ve üst göz kapaklarında oluşan sarımsı - beyaz şişliklerin dikkat edilmesi gereken ilk işaret olduğunu söyleyen Nagori, ilk bakışta yüzeysel gibi gelse de, sağlık sorunlarının altında yatan en önemli belirtilerinden biri olduğunu vurguladı.
Arcus senilis olarak bilinen bir diğer belirti ise gözünüzde ortaya çıkabilecek bir başka işaret olarak öne çıkıyor. Arcus senilis, gözünüzün iris ve gözbebeğini kaplayan şeffaf kısmı olan korneanın kenarında beyaz, açık gri veya mavimsi bir halkadır.
Nagori bu noktada en büyük tehdidin, gözlerdeki kan damarlarını da tehlikeye atabilecek ve görme kaybına neden olabilecek Hollenhorst olduğu konusunda uyarıda bulundu.
Hollenhorst plağı, göz içindeki küçük arterlerden birinde görülen, çok ciddi ve potansiyel olarak kör edici bir plak türü. Amerikan Kalp Derneği Dergisi, bu plağın sarı, turuncu renkli refraktil kolesterol embolisine işaret ettiğini paylaşıyor.
Dr. Nagori, kolesterolün kalp sağlığı ile ilgili tehditleri konusunda sıklıkla konuşulsa da, göz üzerindeki tehlikeli etkisinin daha az göz önünde bulundurulduğu konusunda uyarıda bulundu.
"Gözlerimiz bir soruna işaret ettiğinde, bu yalnızca gözle ilgili bir sorun değildir" diyen Nagori, bu durumun, hem kardiyovasküler hem de göz sağlığına dair önemli tehditler oluşturabilecek bütünsel bir tehlike olabileceğini de sözlerine ekledi.