Vücudunuzun "alarm çanları"! Kalbinizi çürüten hastalığın ilk belirtisi gözlerde ortaya çıkıyor...

Kolesterol, kalp hastalığından görme kaybına kadar birçok sağlık sorununa yol açabilir. Tehlikeli bir durum olan bu süreçle ilgili Göz Doktoru Dr. Saya Nagori, yüzünüzde fark edebileceğiniz üç sinyalin önemli olduğunu dile getirdi.

Yüksek kolesterolün etkisinin kalple sınırlı olmadığnı anlatan Nagori, etkinin gözlere kadar uzandığını vurguladı. Göz çevresinde oluşan sarı birikintiler olan ve "ksantelazma" olarak bilinen değişim, kolesterol yüksekliğinin de bir işareti.

Alt ve üst göz kapaklarında oluşan sarımsı - beyaz şişliklerin dikkat edilmesi gereken ilk işaret olduğunu söyleyen Nagori, ilk bakışta yüzeysel gibi gelse de, sağlık sorunlarının altında yatan en önemli belirtilerinden biri olduğunu vurguladı.