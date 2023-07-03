Vücutta "doğal klima" etkisi oluşturuyor: Bu yaz hiç "sıcak" demeyeceksiniz! Suyun içine birkaç damla...

Vücudun iç ısısının değişimi ile birlikte sıcak yaz günleriyle mücadeleyi kolaylaştırırken aynı zamanda sağlıklı bir seçenek olan besinler, her yönden desteklenmeyi mümkün kılıyor.
Su: Vücudun hidrasyonunu sağlamak, terlemeyi teşvik etmek ve iç sıcaklığı dengelemek için çok önemlidir. Su içmek, vücudun serinlemesine yardımcı olur.
Nane: Nane, serinletici bir etkiye sahiptir. Nane yaprakları veya nane yağı tüketmek, ağızda serinlik hissi yaratır ve vücudu ferahlatır.
Limon: Limon, içerdiği asit nedeniyle terlemeyi teşvik eder. Limonlu su içmek veya limon suyuyla tatlandırılmış içecekler tüketmek vücudu serinletmeye yardımcı olabilir.
Karpuz: Karpuz, yüksek su içeriği ve doğal şekerleriyle serinletici bir meyvedir. İçeriğindeki su vücut sıcaklığını düşürmeye yardımcı olur.
Salatalık: Salatalık da yüksek su içeriğiyle bilinir. Tüketildiğinde içeriğindeki suyun bir kısmı vücuda geçerek serinlik sağlar.
Yoğurt: Yoğurt, probiyotiklerle dolu olduğu için vücutta serinlik hissi yaratır. Aynı zamanda içerdiği su ve protein ile serinletici etki sağlar.
Yeşil yapraklı sebzeler: Ispanak, marul, roka gibi yeşil yapraklı sebzeler, düşük kalorili ve su içeriği yüksek oldukları için serinletici bir etkiye sahiptirler.
Narenciye meyveleri: Portakal, mandalina, greyfurt, limon gibi narenciye meyveleri C vitamini içerir ve içerdikleri su ile serinlik hissi sağlarlar.