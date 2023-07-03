Vücutta "doğal klima" etkisi oluşturuyor: Bu yaz hiç "sıcak" demeyeceksiniz! Suyun içine birkaç damla...

Bu besinleri tüketmek, vücudu serinletme etkisi yaratabilir. Ancak unutmayın, bunlar sadece geçici bir rahatlama sağlayan yöntemlerdir.

Sıcak havalarda serin kalmak için düzenli olarak su içmek, gölgeli alanlarda bulunmak, hafif ve gevşek kıyafetler giymek gibi diğer önlemleri de almanız önemlidir.