Vücuttaki hassasiyet yüksek kan şekeri habercisi! Özellikle geceleri bunu yaşıyorsanız…

Kan şekeri tükettiğimiz besinlerle doğru orantılı olarak yükselim azalabilmektedir. Ancak ortalama olarak açlık durumunda 70-100 mg/dl, toklukta ise 70-140 mg/dl arasında olması gerekir. Eğer sürekli olarak bunun üzerinde değerlere sahipseniz şeker hastası olabilirsiniz.
YAVAŞ İYİLEŞEN YARALAR
İyileşmesi çok uzun süren yaralar ve kesikler yüksek kan şekerine sahip olduğunuzun bir göstergesi olabilir. Bunun nedeni ise aşırı kan şekerinin arterlerin sertleşip daralmasına neden olduğundan yaraların iyileşmesi için ihtiyaç duyduğu oksijen ve besini alamamasıdır.
SIK SIK CİLT ENFEKSİYONLARI GEÇİRMEK
Sürekli olarak tekrarlayan cilt enfeksiyonları kan şekerinin yüksek olduğuna dair bir diğer belirtidir. Oluşan enfeksiyonlara aşırı yüksek kan şekerinin neden olduğu zayıf bağışıklık sistemi yol açmaktadır.
VÜCUTTA KARINCALANMA VEYA YANMA HİSSİ
Kronik olarak yüksek kan şekerine sahip olmak diyabetik nöropati adı verilen bir rahatsızlığa yol açarak vücuttaki sinirlerin zarar görmesine neden olabilir. Bu rahatsızlık en yaygın şekilde ayakları, bacakları, kolları ve elleri etkileyen periferik nöropatidir. Bu rahatsızlıktan etkilenen bölgeler de karıncalanma, yanma, uyuşukluk, ağrı veya sıcağa duyarlılığının azalmasının yanı sıra bıçak gibi ağrılar ve kramplar hissedilebilir. Uzmanlar bu rahatsızlığı yaşayan bireylerde cildin kuru veya sıcak görünebileceğini, ek olarak ise semptomların akşamları daha da kötüleşebileceğini belirtmekte.
İSTEMSİZ KİLO KAYBI
Kan şekeri normal seviyenin üzerinde olan bireyler kendilerini daha sık aç hissedebilir. Bunun nedeni ise yüksek kan şekerinin aslında vücudunuzun yakıt olarak şekeri (yani glikozu) kullanmasını engellemesidir. Vücut şekeri kullanamadığı için daha fazla yiyecek talep eder ve aç hissetmenize neden olur. Ancak vücut enerji sağlamak adına yağ depolarını da yakmaya başlayacağından fazla yemek yemek bile kilo kaybına neden olabilir.
BULANIK GÖRME
Yüksek kan şekeri, göz lenslerinin şişmesine ve bozulmasına neden olarak bulanık veya çift görmeye yol açabilir. Diyabet, retinadaki kan damarlarının dışarıya sızmasına veya yeni anormal kan damarlarının büyümesine neden olarak görme sorunlarına ve diyabetik retinopati adı verilen bir duruma yol açabilir. Bu rahatsızlık ise yetişkinlerde körlüğün önde gelen nedenleri arasındadır.