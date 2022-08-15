Vücuttaki hassasiyet yüksek kan şekeri habercisi! Özellikle geceleri bunu yaşıyorsanız…

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VÜCUTTA KARINCALANMA VEYA YANMA HİSSİ Kronik olarak yüksek kan şekerine sahip olmak diyabetik nöropati adı verilen bir rahatsızlığa yol açarak vücuttaki sinirlerin zarar görmesine neden olabilir. Bu rahatsızlık en yaygın şekilde ayakları, bacakları, kolları ve elleri etkileyen periferik nöropatidir. Bu rahatsızlıktan etkilenen bölgeler de karıncalanma, yanma, uyuşukluk, ağrı veya sıcağa duyarlılığının azalmasının yanı sıra bıçak gibi ağrılar ve kramplar hissedilebilir. Uzmanlar bu rahatsızlığı yaşayan bireylerde cildin kuru veya sıcak görünebileceğini, ek olarak ise semptomların akşamları daha da kötüleşebileceğini belirtmekte.

İSTEMSİZ KİLO KAYBI Kan şekeri normal seviyenin üzerinde olan bireyler kendilerini daha sık aç hissedebilir. Bunun nedeni ise yüksek kan şekerinin aslında vücudunuzun yakıt olarak şekeri (yani glikozu) kullanmasını engellemesidir. Vücut şekeri kullanamadığı için daha fazla yiyecek talep eder ve aç hissetmenize neden olur. Ancak vücut enerji sağlamak adına yağ depolarını da yakmaya başlayacağından fazla yemek yemek bile kilo kaybına neden olabilir.