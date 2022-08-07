Vücuttaki iltihabı “kaynayan bir aleve" dönüştürüyor! Hepimiz yiyoruz…

İltihaplanma, her ne kadar kötü bir algı oluştursa da aslında vücudun genel sağlığı için tetiklenen bir mekanizmadır. Örneğin; soğuk algınlığına yakalandığınızda veya ayak parmaığınızı çarptığınızda, bölgenin daha hızlı iyileşebilmesi için, iyileşme sürecini başlatan bir yanıttır. Üstelik egzersiz yapmak bile geçici bir şekilde iltihaplanmaya neden olarak kas kütlesi artırmayı sağlar. Fakat buradaki kilit nokta; iltihaplanmanın sürekli olarak kronik hale gelmesidir. Tehlikeli olan budur.

Giriş Tarihi: 07.08.2022 09:00 PAYLAŞ ABONE OL

İltihaplanmanın püf noktası ile ilgili olarak Robin Foroutan, iltihabın dağılmadığında, "kaynayan bir alev" haline geldiğini belirtti. Kontrolsüz bir şekilde devam eden iltihaplanma; sürekli yorgunluk, sağlıklı dokularda hasar, astım, tip 2 diyabet, bağışıklık rahatsızlıkları ve kanser gibi hastalıkların riskini artmasına neden olabilir. İltihaplanma seviyesini düşürmek için mutlaka beslenme sistemine dikkat etmeniz gerekiyor. Uzman Diyetisyen Ginger Hultin; kronik iltihaplanmayı, kısmen belirli gıdaların aşırı miktarda kronik tüketiminden kaynaklandığını, mükemmel bir şekilde yemek zorunda olmadığını dile getiriyor. Bir tane çikolata yemek, iltihaplanmaya sebep olmasa da genel düzen ve beslenme kalitesini bozabilecek düzeyde sürekli kötü beslenme, kronik hale hale getirebilir. İşte iltihaplanmayı tetikleyen o besinler…

MANGALDA IZGARA ET Mangalda pişirilen et, kömür izleri ve yanmış kenarlarla birlikte yiyecekte, heterosiklik aminler (HCA), yağ ve proteinin oksitlenmesine neden olarak oksidatif strese ve hücresel hasara neden olan bileşikler içerdiğine dair ipuçları bulunur. Herhangi bir hayvansal proteini yüksek sıcaklıkta pişirmek HCA'lar oluşturabilir, ancak kırmızı et, bu noktada en büyük tehlikedir. Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı, kırmızı eti, insanlar için bu nedenle "kanserojen" olarak nitelendiriyor. Yüksek ateşte pişirilen etler, genellikle yağlarla birlikte oluşan ve yemeğinizin yüzeyine tutunan bir dumana neden olan hidrokarbonlar (PAH) içerir. PAH, aynı zamanda sigara dumanı ve araba egzoz dumanlarında da bulunur. Eğer mangalda pişmiş et seviyorsanız, limon suyu, taze otlar ve baharatlarla birlikte marine ederek pişirebilirsiniz. Karabiber, kekik, fesleğen, adaçayı gibi baharatlar, iltihaplanma riskini azaltan faydalı antioksidanlar yönünden oldukça zengindir.