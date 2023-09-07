Vücuttaki kanı temizleyip, tüm zehri söküp atıyor! Her gün bir bardak şifa veriyor…

Vücuttaki kan; bitki ve baharat kullanarak doğal yollarla temizlenebilir. Kanın temizlenmesi; vücuttaki toksinlerin doğal bir biçimde yok olmasını sağlar, vücudun düzgün çalışmasına yardımcı olur, hastalıkların oluşmasının önüne geçer. Zerdeçal tüketmek iltihaplardan kurtulmak için birebirdir. Zerdeçal, kanı temizler ve iyileşme sürecinin hızlandırır. Ayrıca zerdeçal, kırmızı kan hücrelerinin üretilmesini destekler. Zerdeçal, içerisinde yer alan kurkumin isimli bileşen sayesinde iltihap sökücü niteliktedir ve vücudun iyileşmesine yardımcı olur.
Zerdeçalın içerisindeki kurkumin güçlü antioksidan olduğu için vücudun serbest radikallere karşı korunmasını sağlar böylece kalp hastalıkları ve kanser olma riskinin azalmasına yardımcı olur. Güçlü antibiyotik etkisi sayesinde bakterilerle mücadele eder, hücrelerin korunmasını sağlar ve iltihapları temizler. Zerdeçal; kronik iltihaplanmaya karşı mücadele eder, DNA'daki hasarı giderir. Kanın pıhtılaşmasını engeller, Alzheimer hastalığının tedavi olmasına yardımcı olur, bağışıklık seviyesini artırıp destekler. Zerdeçal tüketmek, sedef hastalığı ve egzamanın belirtilerinin azalmasına yardımcı olur.
İltihaplanmaya sebep olan moleküllerin baskılanmasını sağlar. Solunum yolu enfeksiyonlarını önler, kanserli hücrelerin yayılmasını engeller ve yok olmalarına destek olur.
Yüksek kolesterolün düşmesini sağlar, depresyonun etkilerinin azalmasına yardımcı olur.
Toksinlerin karaciğere zarar vermesini önler ve fonksiyonlarının iyileştirir, yaşlanmaya bağlı olarak gelişen beyin fonksiyonlarındaki azalmanın gecikmesini sağlar. Hafızayı geliştirir, odaklanmaya yardımcı olur.
ZERDEÇALI NASIL TÜKETMELİSİNİZ?
Zerdeçalı kuru veya taze olarak çay şeklinde tüketebilirsiniz. Bu yöntem için; 2 su bardağı su kaynatın ve içerisine 1 çay kaşığı toz veya rendelenmiş zerdeçal ilave edin. 10 dakika boyunca çayın demlenmesi için bekleyin ardından tüketebilirsiniz.
Zerdeçal tüketimi için bir başka yol ise şöyledir;
1 bardak sütün veya suyun içerisine 1 çay kaşığı zerdeçal ilave edip içebilirsiniz. Alternatif olarak da zerdeçalı, yemeklerinizde baharat olarak kullanarak faydalarından yararlanabilirsiniz.
Taze zerdeçal kökünü ince dilimlere ayırarak ya da yemeklere ekleyerek de kullanabilirsiniz.
UYARI: Eğer zerdeçalı tedavi amacıyla kullanacaksanız öncesinde mutlaka bir doktora danışmanız gerekir.
Vücuttaki toksinleri temizleyip iltihabı azaltan diğer besinler ise şöyle;
KİŞNİŞ
Kişniş yaprağı tüketmek; kan dolaşımına karışan cıva ile diğer ağır metallerden kurtulmasını sağlar. Yapılan araştırmalar, turpgiller olan sebzelerin kanı temizleyen ve iltihabın azalmasını sağlayan kükürt bileşiklerini barındırdığını göstermektedir.
PANCAR
Pancarda yer alan besin maddesi, karaciğer sağlığını olumlu yönde destekler ve kanın temizlenmesine yardımcı olur. Beslenme düzeninize pancar ilave etmek, karaciğer üzerindeki olumlu besin maddelerinin artırılmasını sağlayabilir ve iltihabın azalmasına yardımcı olabilir.
KUDRET NARI
Tropikal bir bitki türü olan, kudret narı; kanı temizler ve kan dolaşımının artmasına yardımcı olur. Kudret narının, antimikrobiyal ve antioksidan özellikleri vardır. Bu özellikleri sayesinde kandaki toksinlerin temizlenmesini sağlar. Zeytinyağı ile hazırlanan kudret narı kürünü, vücut üzerindeki iltihaplı bölgelere sürüp bekletmek iltihabın kurumasını sağlayarak adeta merhem etkisi göstermektedir. Ayrıca kudret narı, bağışıklık sistemini güçlendirir; bakteri, mikrop ve virüslere karşı korur.