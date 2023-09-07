Vücuttaki kanı temizleyip, tüm zehri söküp atıyor! Her gün bir bardak şifa veriyor…

ZERDEÇALI NASIL TÜKETMELİSİNİZ? Zerdeçalı kuru veya taze olarak çay şeklinde tüketebilirsiniz. Bu yöntem için; 2 su bardağı su kaynatın ve içerisine 1 çay kaşığı toz veya rendelenmiş zerdeçal ilave edin. 10 dakika boyunca çayın demlenmesi için bekleyin ardından tüketebilirsiniz.

Zerdeçal tüketimi için bir başka yol ise şöyledir; 1 bardak sütün veya suyun içerisine 1 çay kaşığı zerdeçal ilave edip içebilirsiniz. Alternatif olarak da zerdeçalı, yemeklerinizde baharat olarak kullanarak faydalarından yararlanabilirsiniz. Taze zerdeçal kökünü ince dilimlere ayırarak ya da yemeklere ekleyerek de kullanabilirsiniz. UYARI: Eğer zerdeçalı tedavi amacıyla kullanacaksanız öncesinde mutlaka bir doktora danışmanız gerekir.