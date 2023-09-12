Tüm vücudu mikropların arındırıyor! Her bir hücrenizi yenileyen şifa...

Düzenli olarak omega-3 yağ asidi almanızı sağlayan ceviz, oksidatif stresle mücadele edebilen bir etki sunar. Ayrıca bilişsel gerilemenin ilerlemesini geciktirebilen veya azaltabilen antioksidan ve antiinflamatuar etkilere sahiptir.

2020 yılında Nutrients dergisinde yayınlanan bir çalışmada bildirilen hem hayvan hem de insan araştırmaları, ceviz tüketmenin hafıza ve beyin fonksiyonları üzerinde olumlu etkileri olduğunu gösteriyor.

Cevizden her gün bir veya iki porsiyon tüketmek, serbest radikallerin hücrelere vereceği hasarı engelleyebilir ve zamanla oluşabilecek Alzheimer, demans gibi rahatsızlıklara karşı koruyucu olabilir.