Tüm vücudu mikropların arındırıyor! Her bir hücrenizi yenileyen şifa...

Ceviz, her araştırmada yeni bir faydasını ortaya koyan adeta şifa deposu bir besin. Birbirinden farklı formlarıyla tüketilen bu kuruyemiş, ister sade isterseniz salatalarınıza ve yoğurtlara karıştırarak yiyebileceğiniz sağlık dolu bir seçeneğe dönüşüyor. Her gün yediğinizde ise; birbirinden farklı faydasını sunuyor.
Ceviz, antioksidan içeriği sayesinde kalp sağlığı konusunda faydalı etkilere sahip. Ancak yeni yapılan araştırmalar bu cevizi yemenin hem yetişkinler hem de çocuklar arasındaki besin açığını kapatmaya yardımcı olabileceğini öne sürüyor. Diğer araştırmalar bağırsak sağlığı, hafıza, ruh hali, kan şekeri, üreme sağlığı yararları ve daha fazlası için faydalarını desteklemektedir.
KALP SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR
Düşük sodyum, doymuş yağ ve trans yağın yanı sıra; A ve C vitaminlerinin, demir, kalsiyum, protein ve lif oranının yüksek olması, bedeninizi büyük oranda yenileyebilir. Kalp-sağlıklı gıdalar kolesterol oranlarını olumlu yönde etkileyebilir; bu da genellikle LDL (düşük yoğunluklu lipoprotein) kolesterolü gibi "kötü kolesterolü" azaltmaya yardımcı oldukları anlamına gelir. Onlarca yıl süren araştırmalar cevizin kalp sağlığına faydalarını göstermekle kalmıyor, aynı zamanda daha yeni araştırmalar da bu bulguları yansıtıyor.
Circulation'da yayınlanan 2021 tarihli bir araştırma, iki yıl boyunca günde yaklaşık iki porsiyon ceviz tüketen yaşlı yetişkinlerin LDL kolesterol seviyelerini düşürdüğünü ortaya çıkardı. Yüksek LDL kolesterol seviyeleri, kan damarlarınızda zamanla felç veya kalp krizi riskini artırabilecek plak birikmesi olan ateroskleroza yol açabilir.
BAĞIRSAK SAĞLIĞI İÇİN FAYDALI ETKİLERE SAHİP
Antioxidants dergisinde 2023 yılında yayınlanan bir incelemede cevizlerin, gastrointestinal sisteminizdeki faydalı mikroplar için bir "besin" kaynağı olarak hizmet ederek bir prebiyotik görevi görme potansiyeline sahip olduğu paylaşıldı.
Bu alanda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulurken, bulgular sağlıklı bir beslenmenin parçası olarak ceviz tüketmenin inflamasyonu azaltmaya ve bağırsak sağlığını desteklemeye yardımcı olabileceğini düşündürüyor.
Ceviz polifenolleri, biyoaktif, antiinflamatuar bileşikler oluşturmak için bağırsak mikrobiyotası tarafından metabolize edilir. Düzenli olarak ceviz tüketmek, sindirim sağlığınız için bu faydalardan yararlanmanıza yardımcı olabilir.
BİLİŞSEL SAĞLIĞI İYİLEŞTİREBİLİR
Düzenli olarak omega-3 yağ asidi almanızı sağlayan ceviz, oksidatif stresle mücadele edebilen bir etki sunar. Ayrıca bilişsel gerilemenin ilerlemesini geciktirebilen veya azaltabilen antioksidan ve antiinflamatuar etkilere sahiptir.
2020 yılında Nutrients dergisinde yayınlanan bir çalışmada bildirilen hem hayvan hem de insan araştırmaları, ceviz tüketmenin hafıza ve beyin fonksiyonları üzerinde olumlu etkileri olduğunu gösteriyor.
Cevizden her gün bir veya iki porsiyon tüketmek, serbest radikallerin hücrelere vereceği hasarı engelleyebilir ve zamanla oluşabilecek Alzheimer, demans gibi rahatsızlıklara karşı koruyucu olabilir.
STRES VE RUH SAĞLIĞI ÜZERİNDE OLUMLU DEĞİŞİMLER SUNABİLİR
Cevizde bulunan melatonin, E vitamini, folat ve polifenoller aynı zamanda sinir sistemini koruyabilecek bileşikler açısından zengindir.
Nutrients dergisinde 2022 yılında yayınlanan bir araştırma, 16 hafta boyunca günde yaklaşık iki porsiyon ceviz yemenin, kişinin bildirdiği stres ve depresyon düzeylerini iyileştirdiğini, daha uzun bir uyku süresine yardımcı olduğunu ve genel zihinsel sağlığı iyileştirdiğini ortaya çıkardı. Ayrıca, sonuçları ceviz tüketmenin mikrobiyomda da iyileşmelere yol açtığını buldu.
KAN ŞEKERİNİ YÖNETMENİZİ KOLAYLAŞTIRABİLİR
Cevizde bulunan protein, lif ve sağlıklı yağların kombinasyonu, kan şekeri seviyelerinde de dengeleyici bir etkiye sahiptir. Tip 2 diyabetin yönetilmesi, söz konusu olduğunda ise; bu durum oldukça önemlidir.
Nutrients dergisinde yayınlanan 2023 tarihli bir inceleme, ceviz de dahil olmak üzere daha yüksek toplam kuruyemiş alımının, tip 2 diyabet riskinin azalmasıyla ilişkili olduğunu gösterdi.
Kişinin kalp hastalığı ve diğer rahatsızlıklara yakalanma riskinin diyabetle birlikte arttığını unutmamak da önemlidir. Ceviz yemek, kalp sağlığını iyileştirmeye de yardımcı olabilecek omega-3 yağının yöntemlerinden biri.