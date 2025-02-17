Yağı bu şekilde kullanmak kalbi adeta çürütüyor! Uzmanlar uyardı: “Toksik hale geliyor”

KALP SAĞLIĞINI KORUMANIN ANAHTARI Prof. Okuyan, "Lifli yiyeceklerin, besinlerin çoğu faydalıdır. Avokado da bunlardan biridir; yağ dengesi çok iyi, lif dengesi çok iyidir. Baklagillerden tutun da her türlü taze, yeşil yapraklı sebzeye kadar hepsi kalp sağlığı için çok faydalıdır." dedi.

Okuyan, sözlerine "Omega-3 de önemlidir. Omega-3 ile ilgili çelişkili sonuçlar var ama Omega-3'ün hiçbir zararı yoktur. Etkin dozda ve doğal yollarla alındığında oldukça faydalıdır. Balık, içerdiği Omega-3, dengeli yağ dağılımları ve iyi bir protein kaynağı olması nedeniyle kalp için gerçekten güçlü bir besindir. Kızartmada kullanılan yağ elbette önemlidir. Mümkünse ızgara veya buğulama yöntemlerini tavsiye ediyoruz." ile devam etti.