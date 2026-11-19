Bordeaux Halk Sağlığı Merkezinden kıdemli araştırmacı Karine Peres, konuya dair basına yaptığı yazılı açıklamada, "Çoğu insan yaşamının bir döneminde yalnızlık yaşıyor ancak demans riskini artırabilecek olan, yalnızlığın kronik ve kalıcı hale gelmesi. Bu ayrım çok önemli." ifadelerini kullandı.

Peres, kronik yalnızlığın, uzun süreli stres ve bağışıklık sistemine olumsuz etkisiyle iltihaplanmayı tetiklediğini söyledi.

Yalnızlığın ayrıca fiziksel etkinliğin azalması ve kötü beslenmeyle ilişkili olduğuna işaret eden Peres, bunların da demans için risk etkeni olan kalp-damar hastalıkları ve diyabeti tetiklediğini belirtti.