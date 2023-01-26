Yanlış diş fırçalamasında bizi bekleyen tehlike! Dişlerin dökülmesine neden oluyor...

Diş eti çekilmesi, dişleri çevreleyen diş eti dokusunun kenarının aşınarak veya geri çekilerek dişin veya dişin kökünün daha fazla açığa çıktığı süreçtir. Diş eti çekilmesi meydana geldiğinde, dişler ve diş eti çizgisi arasında "cepler" veya boşluklar oluşur ve bu da hastalığa neden olan bakterilerin birikmesini kolaylaştırır. Tedavi edilmediği takdirde dişlerin destek dokusu ve kemik yapıları ciddi şekilde zarar görebilir ve sonuçta diş kaybına neden olabilir.
Diş eti çekilmesi yaygın bir diş problemidir. Çoğu insan, yavaş yavaş ortaya çıktığı için diş eti çekilmesi olduğunu bilmez. Diş eti çekilmesinin ilk belirtisi genellikle diş hassasiyetidir veya bir dişin normalden daha uzun göründüğünü fark edebilirsiniz. Tipik olarak, diş eti çizgisinin yakınında bir çentik hissedilebilir. Diş eti çekilmesi, göz ardı etmek isteyeceğiniz bir şey değildir. Diş etlerinizin çekildiğini düşünüyorsanız, diş hekiminizden randevu alın. Diş etini tamir edebilen ve daha fazla hasarı önleyebilen tedaviler vardır.
Diş Etleri Neden Çekilir?
Aşağıdakiler de dahil olmak üzere diş etlerinizin çekilmesine neden olabilecek bir dizi faktör vardır:
Periodontal hastalıklar; Bunlar diş eti dokusunu ve dişlerinizi yerinde tutan destekleyici kemiği yok eden bakteriyel diş eti enfeksiyonlarıdır. Diş eti çekilmesinin ana nedeni diş eti hastalığıdır.
Genler; Bazı insanlar diş eti hastalığına karşı daha duyarlı olabilir. Aslında araştırmalar, dişlerine ne kadar iyi bakarlarsa baksınlar, nüfusun %30'unun diş eti hastalığına yatkın olabileceğini gösteriyor.
Agresif diş fırçalama; Dişlerinizi çok sert veya yanlış şekilde fırçalarsanız, diş minesinin aşınmasına ve diş etlerinin çekilmesine neden olabilir.
Yetersiz diş bakımı; Yetersiz fırçalama, diş ipi ve antibakteriyel gargara ile çalkalama, plağın taşa (tartar) dişlerinizin üzerinde ve arasında oluşan ve yalnızca profesyonel bir diş temizliği ile giderilebilen sert bir maddeye dönüşmesini kolaylaştırır. Diş eti çekilmesine yol açabilir.
Hormonal değişiklikler; Ergenlik, hamilelik ve menopoz gibi bir kadının yaşamı boyunca kadınlık hormonu seviyelerindeki dalgalanmalar, diş etlerini daha hassas ve diş eti çekilmesine karşı daha savunmasız hale getirebilir.
Dişlerinizi gıcırdatmak ve sıkmak; Dişlerinizi sıkmak veya gıcırdatmak dişlere çok fazla kuvvet uygulayarak diş etlerinin çekilmesine neden olabilir.
Diş Eti Çekilmesi Nasıl Tedavi Edilir?
Hafif diş eti çekilmesi, diş hekiminiz tarafından etkilenen bölgeyi derinlemesine temizleyerek tedavi edilebilir. Diş taşı temizliği ve kök düzeltme olarak da adlandırılan derinlemesine temizlik sırasında, dişlerde ve diş eti çizgisinin altındaki kök yüzeylerinde oluşan plak ve tartar dikkatlice çıkarılır ve açıkta kalan kök bölgesi düzleştirilerek bakterilerin yayılmasını engeller.