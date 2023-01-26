Yanlış diş fırçalamasında bizi bekleyen tehlike! Dişlerin dökülmesine neden oluyor...

Yetersiz diş bakımı; Yetersiz fırçalama, diş ipi ve antibakteriyel gargara ile çalkalama, plağın taşa (tartar) dişlerinizin üzerinde ve arasında oluşan ve yalnızca profesyonel bir diş temizliği ile giderilebilen sert bir maddeye dönüşmesini kolaylaştırır. Diş eti çekilmesine yol açabilir.

Hormonal değişiklikler; Ergenlik, hamilelik ve menopoz gibi bir kadının yaşamı boyunca kadınlık hormonu seviyelerindeki dalgalanmalar, diş etlerini daha hassas ve diş eti çekilmesine karşı daha savunmasız hale getirebilir.